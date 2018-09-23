Израиль попался на гнусной лжи после крушения Ил-20

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков подробно раскрыл роль израильских военных в крушении российского самолета Ил-20 в небе над Сирией. Причиной катастрофы стала ложь, которую Израиль попытался замаскировать еще одним обманом.

Самолет Ил-20 сбили в Сирии по вине израильских пилотов, заявили в Министерстве обороны после катастрофы. Российские военные придерживаются этой версии до сих пор. При этом со временем у них появляется все больше аргументов в пользу этого варианта развития событий.

Трагедии можно было бы избежать, если бы Израиль выполнил свои обязательства по информированию российской стороны о готовящихся налетах на сирийские объекты. Однако этого не произошло. Военные не только дали знать своим российским коллегам о планируемых бомбежках непосредственно перед ними, но и неверно указали место планируемого удара. В результате Ил-20 не смог уйти в безопасный район.

Эту ложь израилские военные попытались скрыть при помощи очередного искажения информации. Так, в СМИ появлялись заявления о том, что сирийская ПВО начала стрельбу уже после того, как бомбардировщики Израиля пошли на посадку. Однако после первого налета военные Израиля не вернулись на базу. Они остались в воздушном пространстве над Средиземным морем в 70 километрах к западу от побережья Латакии и поставили радиоэлектронные помехи. что свидетельствует о намерении нанести повторный удар.

После этого один из израильских бомбардировщиков начал сближение с российским Ил-20, что сирийские системы ПВО восприняли как начало новой атаки. "Особо подчеркну, что, наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе", – заметил Игорь Конашенков.

При этом, по его словам, израилские пилоты не могли не понимать, что благодаря особенностям конструкции, именно Ил-20 окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты. "Действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или как минимум о преступной халатности", – подчеркнул официальный представитель Министерства обороны России.

Напомним, 17 сентября сирийскими силами ПВО над Средиземным морем был сбит российский военный самолет Ил-20. Причиной удара послужили маневры израильских истребителей F-16, атаковавших в это время цели на территории Сирии. В результате погибли 15 российских военнослужащих. В Москве расценили провокационные действия Израиля как враждебные и оставили за собой право на адекватный ответ.