"Это наказание": Катастрофу Ил-20 подстроили

Расследование причин, по которым в небе над Сирией был сбит российский самолет Ил-20. продолжается. И пока стороны излагают свои версии, Dni.Ru попросили разобраться в ситуации экстрасенса. Оказалось, что крушение – это одновременно ошибка и наказание.

Крушение самолета Ил-20 в Сирии с точки зрения паранормальной реальности – это кармическая ошибка. "Этот самолет не должен быть сбит", – рассказала Dni.Ruтаролог, ясновидящая Марианна Абравитова. "Мне показывают, что раскаиваются все стороны, и те, которые сбили, и те, которые не сбили. Что-то пошло не так", – добавила она.

Вместе с этим, у произошедшего виден отчетливый след наказания, которое также задевает все стороны. Высшие силы словно подстроили случившееся. "Раз это не должно было произойти, но произошло, значит, вклинился некий карающий элемент. Одних наказали за то, что они лезут туда, куда не надо", – расшифровала она этот сигнал для Израиля.

"Его ударили по рукам таким образом, что они сделали нечто недопустимое, то, за что им должно быть неловко, стыдно. То, за что они должны оправдываться. Таким образом, они будут пересматривать свой подход к этой стране, к тому, что они делают в этой стране", – уверена экстрасенс.

Возможно, Израилю придется пересмотреть не только свои отношения с Россией в контексте происходящего на Ближнем Востоке, но и задуматься о переформатировании взаимодействия с Сирией. Россия, уверена Марианна Абравитова, также изменит свое поведение в регионе после трагедии.

"Нас подталкивают к тому, чтобы мы тоже пересматривали свой подход и нахождение внутри этой конфликтной ситуации. От нас требуется большая осторожность, большая конспиративность, более фильтрованный подбор кадров", – поведала таролог.

Страшная жертва, которую понесли российские силы в регионе, должны заставить всех участников конфликта задуматься о происходящем. "Очень жаль всех погибших людей, наших соотечественников. Таким образом, Высшие силы привлекают наше внимание к тому, что делает каждая из сторон. Каждый должен остановиться, подумать и переформатировать своё отношение и к этой ситуации, и к тому, каким путем дальше идти", – заключила Марианна Абравитова.

Напомним, 17 сентября сирийскими силами ПВО над Средиземным морем был сбит российский военный самолет Ил-20. Причиной удара послужили маневры израильских истребителей F-16, атаковавших в это время цели на территории Сирии. В результате погибли 15 российских военнослужащих. В Москве расценили провокационные действия Израиля как враждебные и оставили за собой право на адекватный ответ.

