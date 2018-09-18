"Враждебная провокация": российский самолет Ил-20 сбили по вине Израиля

Лайнер с военнослужащими был сбит сирийской ПВО. Его подставили под удар самолеты Израиля.

Продолжение: Шансов выжить не было: Израиль дал России минуту на спасение 15 военных

Министерство обороны России дало официальный комментарий по поводу пропавшего вечером 17 сентября самолета в Сирии. Российским воздушным судном прикрывались истребители F-16 Израиля.

Россия расценивает провокацию Израиля как враждебные действия, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. В ведомстве сообщили, что Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийской ПВО, передает РИА Новости. Но ответственность за это несет Израиль.

Минобороны России "оставляет за собой право на адекватные ответные действия". Из-за безответственных действий Израиля в Сирии погибли 15 россиян. Ранее сообщалось о 14 военных, находившихся на борту.

Ну что мы и дальше будем миролюбивым государством???!



У авиабазы #Хмеймим пропал самолет #Ил20 ВКС при атаке израильской авиации https://t.co/SskgI5wC5c — Sofia Tereshchenko (@OFLTereshchenko) 18 сентября 2018 г.

Кроме того, Израиль не предупреждал Россию об операции в районе Латакии. Отмечается, что израильские средства управления авиацией не могли не видеть российский самолет, поскольку он заходил на посадку, сообщает Telegram-канал Mash. Посольство Израиля в Москве отказалось комментировать обвинения со стороны Минобороны России в связи с крушением Ил-20 в Сирии.

Хватит смертей наших военных в Сирии, сворачивайте армию и отправляйте их домой. #ИЛ20 #Сирия — Arsi (@arsigetayra) 18 сентября 2018 г.

Ранее выдвигалась версия о том, что на борту произошел непредвиденный инцидент критического характера. Говорилось, что после этого фрагменты воздушного судна могли столкнуться с поверхностью Средиземного моря и затонуть.