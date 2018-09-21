Сенсационная версия катастрофы Ил-20 в Сирии

Израильские военные привезли в Москву документы, свидетельствующие о том, что их летчики не имеют никакого отношения к гибели российского военного самолета в Сирии. Поначалу эта версия казалось сенсационной, но если капнуть, что называется, поглубже, становится ясно, что, озвученная в первые часы после катастрофы, версия Минобороны России все же более правдоподобная.

В отличие от сирийских военных, которые выпустили ракету по нашему самолету, израильские офицеры не стали отмалчиваться, а направились прямиком в Москву для того, чтобы снять все претензии к пилотам F-16, которые по версии российских генералов, спровоцировали огонь сирийских сил ПВО.

В столицу прибыла большая делегация израильских военных во главе с командующим ВВС страны Амикамом Норкиным. Первым делом они заявили, что причиной крушения российского Ил-20 стал беспорядочный огонь сирийских ПВО. По словам генерала, подразделения армии Башара Асада действовали безответственно и непрофессионально.

Если верить командующему ВВС, то более 20 сирийских зенитных ракет летели в сторону российского самолета в момент, когда израильских истребителей там уже не было. Они якобы уже готовились к посадке, покинув воздушное пространство Сирии. Беспорядочный дружеский огонь и стал причиной гибели Ил-20.

Господин Норкин также утверждал, что израильские военные предупредили российских коллег об атаке в Сирии значительно раньше, чем за минуту. Правда, сказать точно, за сколько это произошло, генерал не смог.





Все эти заявления, конечно, были сделаны на специальном брифинге для журналистов, а вот какую техническую и иную информацию передали израильские гости российским военным, неизвестно. Да и наши генералы так пока и не прокомментировали данные, предоставленные израильской стороной, что косвенно свидетельствует о, мягко сказать, недостоверности этой информации.

Очевидно, что Израиль и не признал бы свою вину в гибели 15-ти россиян – будь она прямая или косвенная. Сам факт того, что еврейское государство безнаказанно бомбит территорию суверенной страны, уже говорит о многом.

И если даже к трагедии в сирийском небе привела цепочка трагических случайностей (как сказал президент Владимир Путин), то действия израильских летчиков в этой цепочке были определяющими.





Были в эти дни и другие версии. Кто-то утверждал, что российский самолет был сбит ракетой с французского эсминца, находящегося на дежурстве в Средиземном море. Говорили, что и экипаж российского самолета тоже мог совершить роковую ошибку.

Согласно этой версии, распространяемой в Сети, Ил-20 якобы сам подыскивал цели для системы С-200, передавая координаты наводчикам на земле, но просто не успел покинуть зону поражения в момент появления в ней израильских истребителей F-16. Если даже и так, то не будь рядом с российским самолетом израильских истребителей, трагедии бы не произошло.





Напомним, что 17 сентября сирийскими силами ПВО над Средиземным морем был сбит российский военный самолет Ил-20. Причиной удара послужили маневры израильских истребителей F-16, атаковавших в это время цели на территории Сирии. В результате погибли 15 российских военнослужащих. В Москве расценили провокационные действия Израиля как враждебные и оставили за собой право на адекватные ответный ответ.