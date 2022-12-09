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Шоу-бизнес
С находящегося за решеткой Ефремова трясут немалые деньги

С находящегося за решеткой Ефремова трясут немалые деньги

У Михаила Ефремова нет возможности заплатить.
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Как известно, с первого дня последнего месяца года все неуплаченные налоги превратились в долги. Так, народный артист России Филипп Киркоров задолжал порядка семи миллионов рублей, а рэпер Моргенштерн* – около 1,5 миллиона. В списке знаменитых должников оказался и актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание в тюрьме за смертельное ДТП, которое произошло летом 2020-го в центре Москвы.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Как сообщает "Комсомольская правда", Ефремов обязан выплатить 154 тысячи рублей, что для многих россиян – немалые деньги. Налоговая трясет с находящегося за решеткой артиста 95 тысяч за недвижимое имущество и 59 тысяч за транспортное средство (издание предполагает, что актер задолжал за джип, на котором и устроил аварию).

При этом у Ефремова нет возможности удовлетворить требование ФНС, находясь в тюрьме. Как рассказал адвокат Андрей Алешкин, срок никого не освобождает от уплаты налогов. При этом неизвестно, почему родственники не позаботились о том, чтобы за артистом не числились долги.

"Вообще, я удивлен, что эти суммы за Михаила Олеговича не внесли родственники", – сказал юрист.

Напомним, Михаил Ефремов устроил ДТП 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Артист, управляя своим джипом в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался спустя несколько часов. После долгого судебного процесса актер получил 7,5 года колонии.

* внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 6.05.2022

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2022, 16:20 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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