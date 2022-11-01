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Шоу-бизнес
Объявлено о возвращении отсидевшего зека Ефремова на сцену театра "Современник"

Объявлено о возвращении отсидевшего зека Ефремова на сцену театра "Современник"

Михаила Ефремова решили вернуть из колонии на сцену легендарного театра в такое непростое для страны время.
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8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии. Он сел за руль в нетрезвом состоянии и врезался в фургон на полной скорости, в результате чего водитель второй машины скончался. Михаила Ефремова посадили в тюрьму, процесс обсуждала вся страна.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Неожиданно для всех на днях было объявлено, что Михаил Ефремов возвращается на сцену "Современника". Постановку актера по пьесе Ивана Охлобыстина "Дюма" после скандала с аварией и тюремного срока актера убрал из репертуара новый худрук театра Виктор Рыжаков.

Спектакль повествует об актерах провинциального театра и простых человеческих эмоциях, таких как любовь, ненависть, зависть.

Режиссер Иван Охлобыстин добавил в сюжет историю актрисы, которая любила одного, но вышла за другого, в результате сломала свою судьбу. Считается, что прототипом героини стала актриса Ксения Качалина, которая была невестой Охлобыстина во ВГИКе, однако женился он на ее однокашнице Оксане Арбузовой. После этого Качалина вышла за Алексея Паперного и была несчастна с ним в браке на протяжении пяти лет, а потом стала супругой Михаила Ефремова и родила от него дочь. В спектакле ее зовут Констанция.

В день премьеры Охлобыстин признался, что хочет возвращения Ефремова на сцену. Когда Михаил Ефремов сел в тюрьму, Охлобыстин был одним из немногих, кто до последнего защищал его честь и просил выпустить на свободу.

"Сегодня в мире такая ситуация, что ограничиваться фельетонами, нельзя. Миша, которого я знаю 100 лет, очень талантливый режиссер. Более того, он режиссер от Бога", – отметил Охлобыстин.

Сейчас Михаил Ефремов находится в колонии в Алексеевской области. Иван Охлобыстин постоянно навещает друга и коллегу и поддерживает его.

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Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2022, 15:00 Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
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