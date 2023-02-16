"Прогнозы крайне пессимистичны": заявлено о росте цен на продукты

Подорожают популярные товары.

Эксперт по финансам Мария Долгова рассказала "Прайм" о неутешительном прогнозе, который касается цен на продукты. По ее словам, сахар и апельсины подорожают не только в России, и спасти ситуацию практически невозможно.

Как передает URA.RU, в Индии не везет с погодой для взращивания сахарного тростника, но главная причина повышения стоимости сахара кроется в Бразилии. Местный реал укрепился относительно доллара, к тому же бразильцы заменили слишком дорогой бензин на сахаросодержащее биотопливо.

В странах, которые экспортируют цитрусы, играет роль климатическая обстановка. "Прогнозы на урожай апельсинов в текущем году крайне пессимистичны", — делится мнением специалист. Так что цены на отдельные продукты питания растут естественным образом.