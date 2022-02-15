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Экономика
Экономист предупредил россиян о росте цен на продукты в ближайшие месяцы

Экономист предупредил россиян о росте цен на продукты в ближайшие месяцы

Эксперт объяснил, почему действия Центробанка не приносят ожидаемого эффекта.
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На днях Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 9,5%, поскольку цены продолжают расти. Следом регулятор сообщил, что продовольственная инфляция в России достигла 11,1%.

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Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Игорь Липсиц считает, что Центробанк предпринимает теоретически верные действия, однако они влияют только на небольшое количество россиян, поскольку в стране очень много бедных. По словам эксперта, население не бежит открывать вклады, как ожидает регулятор, а набирает еще больше кредитов.

Профессор обратил внимание, что лишь в четвертом квартале 2021 года россияне набрали микрозаймы на 151 миллиард рублей. На погашение долгов люди тратят до 80% своих доходов. Впрочем, даже если ставка по вкладам будет низкой, большинство граждан все равно не будет открывать депозит, а предпочтет оставить денежные средства в семейном бюджете, считает Липсиц.

Он допустил, что в ближайшие три месяца произойдет очередной рост цен на продукты. Как объяснил доктор экономических наук, чтобы наполнить прилавки магазинов, ввозятся импортные продукты. Однако, чем больше таких товаров появляется в стране, тем больше становится инфляция. То есть рост цен в России продолжится до тех пор, пока они не стабилизируются во всем мире, объяснил эксперт в беседе с "Общественной службой новостей".

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Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 февраля 2022, 21:19 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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