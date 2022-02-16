Повлияет ли на качество продуктов минимальная наценка в 5% – ответил эксперт

В начале февраля в Минпромторге заявили о необходимости установить наценку на уровне не более 5% на 60 социально значимых товаров: например, овощи "борщевого набора", молочную продукцию, сахар, хлеб. Так ведомство намерено бороться с ростом цен на продукты.
Идею министерства не поддерживает член Общественной палаты Московской области Сергей Чухов. По его мнению, 5% – это достаточно низкая наценка. Ритейлеры не смогут окупить все свои затраты, поэтому справедливо будет оставить накрутку в 10-15%, считает эксперт.
По словам руководителя проекта "Тотальный контроль", минимальная наценка в 5% не скажется на качестве товаров только в том случае, если производители будут соблюдать необходимые правила.
Однако, если вводить новые правила, список продуктов должен быть фиксированным, а не плавающим, несмотря на то, что в регионах России разные погодные условия и стоимость доставки товаров.
Комментируя инициативу Минпромторга для "Радио 1", эксперт заявил о необходимости ужесточения контроля ФАСа за наценками, которые устанавливают ритейлеры, поскольку многие из них, особенно крупные, ставят "кабальные" условия перед производителями, желая заработать как можно больше.
Ранее доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Игорь Липсиц предупредил россиян о росте цен на продукты в ближайшие месяцы. По его словам, продовольственная инфляция увеличивается из-за импортных товаров на рынке.