"Никакого дефицита": Как обстоят дела с продуктами в Подмосковье

Член "Единой России" Игорь Брынцалов прокомментировал ситуацию с количеством товаров в магазинах Подмосковья. Политик лично посетил распределительный центр, где хранятся съедобные и непищевые продукты перед отправкой на продажу.
Как пишет сайт "Подмосковье сегодня", российский депутат не заметил проблемы с поставками в магазины. По его словам, на складе достаточно товаров для обеспечения нужд людей.
"Я хочу заверить, что никакого дефицита продуктов в Подмосковье нет", — выразился политик. Он отметил, что уполномоченные лица возьмут на себя контроль цен, чтобы значимое продовольствие оставалось доступным.