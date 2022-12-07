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Экономика
"Рухнули привычные цепочки": расплата за сочную мандаринку влетит россиянам в копеечку

"Рухнули привычные цепочки": расплата за сочную мандаринку влетит россиянам в копеечку

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Полезное лакомство и главный фрукт новогоднего стола может стать менее доступным для жителей страны в ближайшее время. Из-за плохой урожайности поставки мандаринов из Турции, Марокко и Туниса сократились.

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 Цены на продукты

Сюжеты Цены на продукты

Как передает телеканал "360", их решили заменить на те же самые фрукты из других государств. Однако, по мнению аналитика Ирины Козий, это грозит повышением стоимости товаров. Ожидается, что расплата за сочную мандаринку влетит народу в копеечку ввиду транспортных издержек. "В мире рухнули привычные логистические цепочки", — объясняет источник.

При этом мандарины остаются важным источником витаминов и полезных веществ для жителей России. По данным ОСН, диетолог Соломатина рекомендует употреблять оранжевые дольки фрукта, дабы предупредить развитие опасных заболеваний вплоть до онкологии.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2022, 09:45 Источник: Известия ✓ Надежный источник
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