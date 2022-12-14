Как сэкономить в супермаркете – всего одно правило

RT отмечает, что магазины пытаются повлиять на расходы покупателей ради большой выручки. Специалист в сфере коммерции Оксана Гончаренко напомнила россиянам о принципах выкладки товаров в супермаркетах. Если всегда помнить о них, можно существенно сэкономить на продуктах.
Итак, в торговле традиционно действует правило "золотой полки". То есть товары, которые супермаркету нужно активно продать, расставлены на уровне глаз и рук покупателей. Телеканал "360" с отсылкой на слова эксперта подчеркивает, что на этом участке стеллажей помещают не только дорогостоящие товары, но и близкие к концу срока годности.
Отсюда следует, что сэкономить в супермаркете помогает банальная внимательность и, может быть, даже ловкость. Не спешите брать продукты с "золотых полок" — опустите глаза в самый низ и на самый верх стеллажа. Вполне вероятно, что там окажутся аналогичные товары с более выгодной для вас ценой.