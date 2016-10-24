Великобритания выходит из ЕС

Опозоренного Джонсона поймали на нарушении закона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично объявил о том, что не будет действовать в соответствии с законом, если тот потребует просить об отсрочке выхода страны из Евросоюза. И хотя он был вынужден срочно прервать визит в США из-за возникших дома проблем, политик ведет себя так, словно этого удара по его репутации попросту не было. Некоторые эксперты считали, что после неожиданного решения Верховного суда Великобритании, признавшего решение Бориса Джонсона незаконным, репутация и карьера главы британского правительства были втоптаны в грязь.