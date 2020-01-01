Великобритания выходит из ЕС
Премьер-министр Великобритании публично объявил о том, что не будет следовать нормам и предписаниям
Премьер-министр Великобритании покинул мероприятие раньше времени
Причиной недовольства канцлера Германии стали слова главы Еврокомиссии на переговорах с премьером Британии
Коснется ли россиян запущенный Лондоном процесс расставания с ЕС
Королева Великобритании одобрила закон, позволяющий начать процедуру брекзита
Лондон будет требовать от Брюсселя 11 миллиардов долларов
Таможенные пошлины станут выше в первую очередь для Евросоюза
Британии предсказали встречу с бюрократическим кошмаром
Новый гаджет будет стоить в королевстве на 150 долларов больше, чем в других странах