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Среда 19 августа

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Великобритания выходит из ЕС

Жители Великобритании проголосовали за выход страны из Евросоюза

Опозоренного Джонсона поймали на нарушении закона

Опозоренного Джонсона поймали на нарушении закона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично объявил о том, что не будет действовать в соответствии с законом, если тот потребует просить об отсрочке выхода страны из Евросоюза. И хотя он был вынужден срочно прервать визит в США из-за возникших дома проблем, политик ведет себя так, словно этого удара по его репутации попросту не было. Некоторые эксперты считали, что после неожиданного решения Верховного суда Великобритании, признавшего решение Бориса Джонсона незаконным, репутация и карьера главы британского правительства были втоптаны в грязь.

Борис Джонсон с позором сбежал с Генассамблеи ООН

Борис Джонсон с позором сбежал с Генассамблеи ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден досрочно прервать визит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Причиной стало унизительное поражение, которое политик потерпел на родине. Верховный суд Великобритании признал незаконным решение о приостановке работы парламента страны, которое принял Борис Джонсон.

Юнкер разозлил Меркель перед пьяным скандалом

Юнкер разозлил Меркель перед пьяным скандалом
Имя главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который накануне попался пьяным на саммите в Женеве, вновь оказалось среди газетных заголовков в связи со скандалом. Выяснилось, что своими заявлениями в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй европейский чиновник навлек на себя гнев канцлера Германии Ангелы Меркель. Тема выхода Великобритании из Евросоюза продолжает оставаться для европейцев довольно болезненной.

Чем грозит Москве брекзит

Чем грозит России брекзит
"Британия шагнула в неизвестность" – под такими шапками вышли 29 марта лондонские газеты. Процедура выхода из Евросоюза официально запущена. Что ждет британцев, да и остальных европейцев, за крутым поворотом? Постпред Великобритании при ЕС Тим Барроу передаст лично в руки главе Евросовета подписанное премьером Терезой Мэй письмо.

Елизавета II дала добро на развал ЕС

Елизавета II дала добро на развал ЕС
Королева Великобритании Елизавета II формально одобрила закон, позволяющий начать процедуру вывода страны из Евросоюза. Скорее всего, брекзит начнет осуществляться ближе к концу марта. После официального разрешения Елизаветы II премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может начать переговоры о конкретных условиях выхода страны из ЕС, передает Lenta.

ЕС грозит экономическая смерть

ЕС грозит экономическая смерть
Главный бунтовщик Евросоюза, Великобритания, окончательно определилась со сроками выхода из европейского объединения. Это случится в марте 2019 года. Однако сам ЕС может до этого срока не дожить – его существованию грозят скорые выборы в Нидерландах, Франции и Италии. Брекзит – дело нелегкое.

Британия и ЕС делят имущество

Британия и ЕС делят имущество
Выход Великобритании из состава Евросоюза спровоцировал новый скандал. Лондон и Брюссель начали делить имущество – предметом спора стали 11 миллиардов долларов. Эксперты предполагают, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребует от Евросоюза 11 миллиардов долларов сразу после того, как королевство выйдет из объединения.

ЕС заплатит за брекзит намного больше Британии

ЕС заплатит за брекзит намного больше Британии
Исследовательский институт Civitas опубликовал данные, согласно которым "жесткий" вариант брекзита станет для европейцев на восемь миллиардов долларов дороже, чем для Великобритании. Связано это будет с ростом таможенных пошлин. Эксперты отмечают, что выгода британского положения состоит в том, что компании этой страны ведут торговлю в одном направлении, сообщает Times.

Брюссель заставляет Лондон отказаться от брекзита

Брюссель заставляет Лондон отказаться от брекзита
Евросоюз всеми силами пытается заставить Великобританию отказаться от идеи покинуть объединение. Высокопоставленные чиновники в Брюсселе считают, что Лондон свернет свои планы после того, как встретится с реальностью бюрократического кошмара. Руководители Евросоюза все еще возлагают надежды на то, что Британия не будет исполнять волю народа по выходу из объединения.

Apple наказала британцев за брекзит

Apple наказала британцев за брекзит
Настоящий шок испытали британцы, узнав о ценах на новый гаджет от компании Apple. iPhone 7, как и его старший брат iPhone 7 Plus, будет стоить в Великобритании на 150 долларов больше, чем в других странах. Выросла в цене не только "семерка": жителям Соединенного Королевства теперь придется платить больше за всю "яблочную" продукцию. Причиной такого "нетолерантного" отношения к британским потребителям со стороны Apple уже объяснили политики.

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