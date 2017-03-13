ЕС грозит экономическая смерть

Главный бунтовщик Евросоюза, Великобритания, окончательно определилась со сроками выхода из европейского объединения. Это случится в марте 2019 года. Однако сам ЕС может до этого срока не дожить – его существованию грозят скорые выборы в Нидерландах, Франции и Италии.

Брекзит – дело нелегкое. Лондону пришлось даже специального министра по этим вопросам назначить. Занимающий этот пост Дэвид Дэвис и сообщил, что Великобритания порвёт с Брюсселем в марте 2019 года.

Как уладятся финансовые вопросы брекзита – пока неясно. Британские юристы, посовещавшись, решили: Брюссель обойдется и без 60 миллиардов евро, которые еврочиновники требуют от Лондона за выход из ЕС. Мало ли что они там насчитали! В Британии свои бухгалтеры, которые получили совсем другие цифры: оказывается, это Брюссель после запуска процедуры выхода страны из ЕС должен вернуть англичанам 9 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 11 миллиардов долларов). Это сумма, которая хранится в Европейском инвестиционном банке.

Ситуация в европейской экономике на сегодняшний день максимально стабильная за последние семь лет. Однако, несмотря на это, 2017-й может стать годом распада еврозоны, заверяют эксперты. Ведь риски сейчас носят не экономический, а политический характер, – пишут на страницах немецкого журнала Der Spiegel Кристоф Паули и Кристиан Райерманн.

Аналитики считают, что Великобритания станет примером для других стран ЕС, которые тоже повернутся к Евросоюзу спиной. Хотя некоторые из них могут и обогнать неспешных британцев. Так, уже на днях пройдут парламентские выборы в Нидерландах. Самые большие шансы – у Партии свободы Герта Вилдерса. Еврофоб и большой друг Марин Ле Пен намерен отказаться от евро и вывести страну из Евросоюза. Короче, полный некзит.

Во Франции лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен борется за пост президента, а также за возвращение франка – и, соответственно, фрекзит. В Италии две правые партии готовы хором пропеть "Arrivederci Brussels!" – и вернуть народу дорогую ему лиру. Как же перенесет семейную трагедию Европа?

Авторы распределили предполагаемые события по степени угрозы для существования ЕС. По их мнению, выход Нидерландов из еврозоны не вызовет в Европейском союзе экономического коллапса: на долю страны приходится лишь 7% от суммарной экономики валютного союза. Тяжелее будет самими голландцам. Страна, как поясняют журналисты, гораздо больше экспортирует, чем ввозит, поэтому у торговых партнеров будет довольно большой спрос на новый голландский гульден. Рост голландской валюты негативно скажется на экспорте. Кроме того, сейчас Нидерланды – это перевалочный пункт для продукции из еврозоны и Евросоюза. А после выхода из ЕС бывшие партнеры станут пользоваться другими путями. В итоге – снижение экономического роста, падение благополучия и сокращение количества рабочих мест.

А вот французский удар будет посильнее. Если президентом Франции изберут Марин Ле Пен, начнется массовый отток капитала в сторону Германии и американского доллара. Причем не только во Франции, но прежде всего в южных странах Евросоюза – в Италии, Испании и Португалии. Американское рейтинговое агентство Moody's исходит из того, что в случае выхода Франции в Европе произойдет "неизбежный шок" по принципу "чем больше страна, тем больше проблем". Так что, уверены большинство экспертов, европейская валюта фрекзит едва ли переживет.

Более того, если дело закончится исходом Франции, то южным странам Европы также придется выйти из еврозоны, чтобы избежать деноминации. А вокруг Германии может возникнуть зона немецкой марки с такими участниками, как Австрия, Бенилюкс и страны Прибалтики, которые привяжут свои валюты к марке. У компаний в странах "немецкой марки" начнутся большие проблемы, так как после возвращения марки и роста ее курса стоимость их продукции за границей вырастет на 10-30%.

Что же касается Италии, то ее выход станет для ЕС своеобразным "coup de grace" – ударом милосердия. Итальянцы и так говорят об "эксплуатации" со стороны заносчивых немцев, эту тему беззастенчиво используют две партии, претендующие на звание правящей – "Движение пяти звезд" и "Лига Севера". Любая из них, пришедшая к власти на выборах, запланированных на лето, вернет Италии лиру. По мнению экспертов, это принесет выгоду в краткосрочной перспективе, но в дальнейшем станет поводом для дефолта.

Брюссель же пытается сохранить лицо. 25 марта в Риме пройдет юбилейный саммит Евросоюза – он посвящен 60-летию подписания Римского договора о создании Европейского экономического сообщества. В планах еврочиновников – обсуждение путей развития ЕС после брекзита.