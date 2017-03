Чем грозит России брекзит

Постпред Великобритании при ЕС Тим Барроу передаст лично в руки главе Евросовета подписанное премьером Терезой Мэй письмо. С того момента, как Дональд Туск примет это послание, пойдет отсчет срока, отпущенного Лондону на урегулирование всех деталей окончательного расставания с Европейским союзом. Соглашение отводит на "подгонку" законодательства два года.

Понятно, что решения уже приняты. Но все эти "танцы с бубнами" необходимо довести до конца: это, хоть и бесполезные, но традиции, трепетным отношением к которым британцы заразили Европу. В подписанном Терезой Мэй уведомлении сказано, что Соединенное Королевство действительно выходит из блока, в который вступило в 1973 году. Премьер-министр вскоре после полудня по лондонскому времени доложит парламенту, что письмо в Евросовет отправлено и передано Туску. Глава ЕС, в свою очередь, в течение 48 часов разошлет его 27 странам объединения.

Обе разводящиеся стороны на камеру демонстрируют оптимизм и даже радость по поводу расставания. Ну и утрясают финансовые вопросы. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания получит "здоровенный счет" от Евросоюза, который ей нужно будет оплатить перед тем, как выйти из его состава. В Вестминстере же решили, что ничего не должны ЕС, – напротив, это Брюссель должен вернуть Лондону девять миллионов фунтов стерлингов.

Пунктов, по которым торгуются европейцы с британцами, много. В частности, в Брюсселе заявили: Европарламент наложит вето на соглашение, если оно не сохранит за гражданами ЕС прав на жизнь и поездки в Британию. Как пишет The Guardian, европейские парламентарии составили пятистраничную резолюцию, которую вынесут на голосование 5 апреля. Это должно исключить возможность ограничения прав европейцев, собирающихся посетить Соединенное Королевство в ближайшие два года. Хотя те же СМИ сообщают, что Тереза Мэй в своей речи намерена заявить: Лондон сделает все, чтобы гарантировать права граждан ЕС, проживающих в Великобритании.

А вот люди, которые занимаются серьезным бизнесом, наблюдают за этим словесным фехтованием со стороны и ведут свои подсчеты. Евросоюз ожидает новая волна финансового кризиса, заявил изданию Lenta.ru главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди.

"Перемены в ЕС давно назрели. При нынешнем положении вещей кризис неизбежен", – уверен эксперт. По его мнению, если ничего не менять, могут появиться страны, которые последуют примеру Великобритании. И первый кандидат – Италия. "Экономика этой страны просто не растет. И у них очень большой долг. Италии необходимы структурные реформы", – подчеркнул аналитик.

По словам Харди, самое тяжелое положение у Греции, которая никогда не рассчитается со своими долгами. Это, в конце концов, приведет к коллапсу экономики и социальному взрыву. Серьезные проблемы также у Испании и Португалии, которые пока с ними худо-бедно справляются.

Кроме итальянских проблем, серьезную угрозу существованию ЕС представляют процессы во Франции – как экономические, так и политические. Если французы изберут президентом страны лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, начнется массовый отток капитала в сторону Германии и американского доллара, предсказывают эксперты. Причем не только во Франции, но прежде всего в южных странах Евросоюза – тех же Италии, Испании и Португалии. Американское рейтинговое агентство Moody's уверено: в случае выхода Франции из ЕС в Европе произойдет "неизбежный шок" по принципу "чем больше страна, тем больше проблем". Так что, по мнению большинства аналитиков, фрекзит европейская валюта едва ли переживет.

А что же Россия? Как повлияют на нее центробежные процессы в Европе? По этому поводу высказывались – сразу после британского референдума о выходе из ЕС – и глава МИДа Сергей Лавров, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Смысл их комментариев можно свести к следующему: брекзит – внутреннее дело Великобритании. Влияние его на Россию может проявиться лишь в том, что теперь придется вести по различным вопросам отдельные переговоры с Лондоном – отношения с которым в последнее время, увы, не на высоте.

We owe a huge debt of gratitude to the man that made #brexit a reality for all of us who believe in GB. #happybrexeve @LeaveEUOfficial pic.twitter.com/vwlHdnw8EJ