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Политика

Опозоренного Джонсона поймали на нарушении закона

Борис Джонсон. Фото: www.globallookpress.com
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично объявил о том, что не будет действовать в соответствии с законом, если тот потребует просить об отсрочке выхода страны из Евросоюза. И хотя он был вынужден срочно прервать визит в США из-за возникших дома проблем, политик ведет себя так, словно этого удара по его репутации попросту не было.
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Некоторые эксперты считали, что после неожиданного решения Верховного суда Великобритании, признавшего решение Бориса Джонсона незаконным, репутация и карьера главы британского правительства были втоптаны в грязь. Однако тот достойно принял удар и как ни в чем не бывало продолжил гнуть свою линию.

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Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Джонсон публично объявил, что готов еще раз нарушить закон, если тот потребует просить новую отсрочку ради достижения соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза. "Мы будем договариваться о соглашении, если это возможно. Если нет – все равно выйдем из ЕС" – цитирует сайт ТВ Центр британского премьера.

Он дал понять избирателям, что дата разрыва отношений Лондона и Брюсселя не сдвинулась – это по-прежнему 31 октября. И пока остальные видят тут признаки катастрофы, политик сохраняет удивительный оптимизм.

Напомним, что Верховный суд Великобритании признал незаконным решение о приостановке работы парламента страны, которое принял Джонсон. После этого позорного поражения глава британского правительства срочно покинул Нью-Йорк, где участвовал в Генассамблее ООН, и поспешил на родину.

Примечательно, что оспоренное судом решение Борис Джонсон принял с позволения королевы Елизаветы II. Парламентарии уверены, что премьер-министр ввел монаршую особу в заблуждение.

Автор: 26 сентября 2019, 13:59

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