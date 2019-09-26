Опозоренного Джонсона поймали на нарушении закона

Некоторые эксперты считали, что после неожиданного решения Верховного суда Великобритании, признавшего решение Бориса Джонсона незаконным, репутация и карьера главы британского правительства были втоптаны в грязь. Однако тот достойно принял удар и как ни в чем не бывало продолжил гнуть свою линию.
Джонсон публично объявил, что готов еще раз нарушить закон, если тот потребует просить новую отсрочку ради достижения соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза. "Мы будем договариваться о соглашении, если это возможно. Если нет – все равно выйдем из ЕС" – цитирует сайт ТВ Центр британского премьера.
Он дал понять избирателям, что дата разрыва отношений Лондона и Брюсселя не сдвинулась – это по-прежнему 31 октября. И пока остальные видят тут признаки катастрофы, политик сохраняет удивительный оптимизм.
Напомним, что Верховный суд Великобритании признал незаконным решение о приостановке работы парламента страны, которое принял Джонсон. После этого позорного поражения глава британского правительства срочно покинул Нью-Йорк, где участвовал в Генассамблее ООН, и поспешил на родину.
Примечательно, что оспоренное судом решение Борис Джонсон принял с позволения королевы Елизаветы II. Парламентарии уверены, что премьер-министр ввел монаршую особу в заблуждение.
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