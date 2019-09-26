Опозоренного Джонсона поймали на нарушении закона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично объявил о том, что не будет действовать в соответствии с законом, если тот потребует просить об отсрочке выхода страны из Евросоюза. И хотя он был вынужден срочно прервать визит в США из-за возникших дома проблем, политик ведет себя так, словно этого удара по его репутации попросту не было.

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