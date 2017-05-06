Юнкер разозлил Меркель перед пьяным скандалом

Имя главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который накануне попался пьяным на саммите в Женеве, вновь оказалось среди газетных заголовков в связи со скандалом. Выяснилось, что своими заявлениями в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй европейский чиновник навлек на себя гнев канцлера Германии Ангелы Меркель.

Тема выхода Великобритании из Евросоюза продолжает оставаться для европейцев довольно болезненной. Несмотря на то, что судьбоносный референдум состоялся еще в 2016 году, переговоры о брекзите продолжают вестись до сих пор. В частности, в конце апреля встречался с британским премьер-министром Терезой Мэй глава ЕврокомиссииЖан-Клод Юнкер.

При этом детали переговоров стали достоянием общественности. В конце переговоров европейский чиновник заявил, что покидает Даунинг-стрит будучи гораздо более скептично настроенным, чем ранее, сообщил газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом слова Юнкера передал журналистам либо руководитель его канцелярии Мартин Зельмайр, либо сам глава Еврокомиссии.

Подобные слова, а также сам факт утечки разозлили канцлера Германии Ангелы Меркель. Глава немецкого правительства считает, что такие заявления не способствуют созданию благожелательной атмосферы на переговорах с Великобританией , передает Russia Today.

Примечательно, что это не первые слова Жан-Клода Юнкера, которые британские власти могут счесть выпадом в свою сторону. Так, ранее на выступлении в Европейском университете Флоренции дипломат заметил, что английский язык "медленно, но верно" теряет свою значимость в Европе.

Впрочем, последний скандал, в который умудрился попасть деятельный глава Еврокомиссии, с Туманным Альбионом оказался не связан. Во время саммита в Женеве, на котором обсуждалось положение Кипра, Жан-Клод Юнкер вел себя так, что вывод о его состоянии был сделан сам собой – европейский чиновник пьян.

Политик постоянно наталкивался на людей или мебель, яростно с кем-то спорил или, наоборот, чересчур нежно общался со своими подчиненными. При этом слухи о пагубной привычке дипломата стали появляться еще в июле 2016 года.