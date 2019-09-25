Борис Джонсон с позором сбежал с Генассамблеи ООН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден досрочно прервать визит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Причиной стало унизительное поражение, которое политик потерпел на родине.

Верховный суд Великобритании признал незаконным решение о приостановке работы парламента страны, которое принял Борис Джонсон. После этого глава британского правительства позвонил королеве Елизавете II.

Неизвестно, о чем и на каких тонах разговаривали Борис Джонсон и Елизавета II, но после этого звонка британский премьер экстренно вылетел домой, передает телеканал "360". Примечательно, что решение, ставшее для него очередным поражением, было принято судом единогласно.

Приостановка работы парламента Великобритании должна была продлиться с 10 сентября по 14 октября. Джонсон отмечал, что это необходимо для представления правительством новой повестки и старта реализации. На подобный шаг глава британского правительства пошел с разрешения Елизаветы II.

Друзья - Джонсон и Трамп - не в лучшие дни своей карьеры) Трамп пообещал в 4 раза увеличить товарооборот с Британией. Джонсон сказал, что уважает решение Верховного суда Британии, но глубоко не согласен с ним. Он пообещал выйти из ЕС 31 октября) pic.twitter.com/sp0meX9AnQ — Konstantin Remchukov (@KVRemchukov) September 24, 2019

Большинство парламентариев не поверили в официальную причину, озвученную Джонсоном. По их мнению, премьер-министр хотел вывести Великобританию из Евросоюза без какой-либо сделки. С этой целью он якобы скрывал соответствующую информацию и документы, а также передавал Елизавете II недостоверные сведения.