Британия и ЕС делят имущество

Выход Великобритании из состава Евросоюза спровоцировал новый скандал. Лондон и Брюссель начали делить имущество – предметом спора стали 11 миллиардов долларов.

Эксперты предполагают, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребует от Евросоюза 11 миллиардов долларов сразу после того, как королевство выйдет из объединения. Речь идет о деньгах, которые Лондон хранит в Европейском инвестиционном банке.

Соответствующий документ подготовили в Консервативной партии Великобритании. По мнению адвоката Мартина Хоува, Лондон не только не должен ничего платить Брюсселю после выхода из ЕС, но и обязан потребовать назад деньги, которые были вложены в развитие Европейского инвестиционного банка, сообщает The Sunday Times.

Напомним, ранее в Евросоюзе прозвучали призывы потребовать от Великобритании 60 миллиардов евро в качестве ранее взятых на себя обязательств в случае выхода королевства из объединения. Позже британские СМИ сообщили о твердой позиции премьер-министра страны на этот счет – Тереза Мэй не намерена платить Евросоюзу за брекзит.

Великобритания и Евросоюз должны начать переговоры по выходу королевства из объединения после соответствующей резолюции английского парламента. Ожидается, что Палата общин и Палата лордов примут решение по этому вопросу уже в понедельник, 13 марта.

Руководить процессом выхода страны из Евросоюза будет премьер-министр Тереза Мэй. Также в Великобритании был создан соответствующий орган власти, который будет контролировать этот процесс.