Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой

"Бракосочетание века" певца и модели не состоится в ближайшее время. Хотя, между нами, мало кто верил в него изначально.

Пресс-секретарь Николая Баскова высказала свое "фи" Dni.Ru за то, что мы якобы считаем свадьбу певца Никлая Баскова и модели Виктории Лопыревой спланированной пиар-акцией. Но чем рьянее артист будет кричать на всех углах про женитьбу, тем больше оснований в ней сомневаться.

Вот новый повод – запланированное на 5 октября торжество внезапно отменили. Причем отменили громко, на всю страну – Басков заявил об этом в "Прямом эфире" у Андрея Малахова. Мол, именно в этот день у певца много лет назад умер дедушка, а поэтому веселиться в день памяти негоже.

"Мама сказала, что не сможет приехать на свадьбу, поскольку не может совмещать такие события – печальное и радостное. А без материнского благословения и родителей свадьбы не может быть", – пояснил артист.

Вот же парадокс – неужели планируя день свадьбы, никто не вспомнил про траурный день? Ведь отмена торжества за неделю до "часа икс" – это катастрофа. Тем более, если речь идет о "бракосочетании века", как окружение Баскова преподносит фарс с его женитьбой. Уже должно быть и свадебное платье невесты готово, и кольца куплены, и приглашения разосланы, и банкет оплачен.

"Новую дату нашей свадьбы мы скажем чуть позже. Подготовимся тщательно и потом сыграем" , – улыбается Басков. Зато его избранница Виктория Лопырева более конкретна в прогнозах: "После чемпионата мира по футболу мы вернемся к этой теме".

Ничего себе! Получается, что свадьбу из-за скорбной даты перенесли на… год? Ведь Чемпионат мира, о котором говорит Лопырева, закончится только 15 июля 2018 года. Или Вика имеет ввиду мундиаль 22-го года в Катаре?

В любом случае, запасаемся поп-корном и будем следить за подготовкой к "свадьбе века". А ее герои могут пока продолжать пиариться – романтическими фотосессиями, совместными сахарными интервью о том, как им хорошо вместе, конферансом с рассказом про их счастье, как было недавно на "Новой волне" в Сочи...



Пару ничуть не смущает, что многие не верят в их союз. "Мы с Викой на одной волне энергетической. Раньше я не спешил делать предложение девушкам. А сейчас решил, что надо идти от обратного, не мусолить. Хотя не знал, согласится ли она или нет. И сразу сказал Вике: "Выходи за меня!" Она сказала: "Да!" – уверяет Николай Басков.

"Верите вы нам или нет... Мы не хотим ничего доказывать. Простите нам наше счастье и пройдите мимо", – заявила Виктория Лопырева.

А мы лишь напомним, что Басков не впервые идет по проторенной дорожке, рассказывая про планы жениться. Он уже водил за нос страну байками о романе с обладательницей титула "Мисс Вселенная" Оксаной Федоровой, с моделью и певицей Софи Кальчевой. И попадал на журнальные обложки то с рассказом о счастье с очередной красавицей, то со слезами про очередное же расставание. В этой увлекательной "мыльной опере" меняются только исполнительницы женской роли, а сценарий и главный герой неизменны.

