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Среда 19 августа

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Инаугурация Путина

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Торжественная церемония прошла в Кремле.

Как мужской поступок Путина на встрече с Меркель довел Германию до истерики

Как мужской поступок Путина на встрече с Меркель довел Германию до истерики
Утрата эстетических чувств и незнание этикета – так ответили в Москве на обвинения в западной прессе. Немецкое издание выступило с утверждением, что Владимир Путин унизил Ангелу Меркель, подарив ей букет. Дарить женщине цветы – это традиция, которую нельзя интерпретировать как унижение.

Путин дал зеленый свет премьеру Медведеву

Путин назначил Медведева премьер-министром
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева новым руководителем кабинета министров. Кандидатуру одобрили члены нижней палаты парламента. Документ был опубликован на официальном сайте Кремля.

Запад увидел "зловещий сигнал" в инаугурации Путина

Запад увидел "зловещий сигнал" в инаугурации Путина
На Западе никак не могут прийти в себя после вчерашней инаугурации президента России Владимира Путина. Там усмотрели в церемонии "зловещий сигнал", который якобы говорит о дальнейшем ухудшении двусторонних отношений. Как отмечает влиятельное британское издание Daily Express, глава российского государства впервые вместо традиционного Mercedes прокатился на новеньком отечественном лимузине "Кортеж".

Найдено объяснение "странному" номеру лимузина Путина

Найдено объяснение "странному" номеру лимузина Путина
Новый лимузин Владимира Путина получил госномер в обычном порядке, он принадлежал автомобилю, который был утилизирован. В Федеральной службе охраны развеяли подозрения блогеров, которым не понравился номер президентского "Кортежа". Конспирологи не дремлют: пользователи Сети усмотрели нечто странное в номерном знаке под радиатором президентского лимузина.

Путин будет управлять Россией по-новому

Путин будет управлять Россией по-новому
Владимир Путин в понедельник, 7 мая, вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла в роскошном Андреевском зале Большого кремлевского дворца в присутствии нескольких тысяч гостей. Каким будет новый срок президента? Многие до сих пор гадают, строят предположения. Однако Путин задолго до вступления в должность обозначил главные задачи на ближайшие годы: развитие экономики, социальной сферы, высоких технологий, а также сохранение суверенитета России и укрепление ее позиций на международной арене. Церемония инаугурации главы государства состоялась уже в седьмой раз.

Турчак: Реализация "майского указа" может стать прорывом в развитии страны

Турчак: Реализация "майского указа" может стать прорывом в развитии страны
Президент России Владимир Путин в понедельник, 7 мая, подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" . По словам секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, документ является логичным продолжением послания главы государства Федеральному собранию и представляет собой свод конкретных поручений со сроками, цифрами и показателями. По его словам, обозначенные в указе поручения направлены на то, чтобы вывести уровень жизни россиян на качественно новый уровень.

Пышная присяга Путина заставила Запад трепетать

Пышная присяга Путина заставила Запад трепетать
Президент России официально вступил в должность в понедельник, 7 мая. Торжественная церемония прошла в Андреевском зале Большого кремлевского дворца. Запад пребывает в восхищении от масштабного мероприятия: в тамошних СМИ инаугурацию называют не иначе как "пышной и блестящей". "Он принял присягу в блистательном Андреевском зале из розового мрамора – тронном зале российских царей", – обращает внимание влиятельная американская газета The Washington Post.

Долина шокировала безвкусицей на инаугурации Путина

Долина шокировала безвкусицей на инаугурации Путина
Инаугурацию президента России Владимира Путина в кремле 7 мая посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса: актеры, музыканты и телеведущие. Среди приглашенных появилась и певица Лариса Долина. Для торжественной церемонии знаменитость выбрала ярко-красный костюм и белый топ.

Турчак: Россия выходит на новый виток развития

Турчак: Россия выходит на новый виток развития
Инаугурация президента Владимира Путина, состоявшаяся в понедельник, 7 мая, обозначила начало нового этапа в развитии страны. Об этом заявил секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Он подчеркнул, что на прошедших в марте выборах россияне показали рекордный уровень доверия Владимиру Путину.

Путин огласил кандидатуру нового премьера

Путин огласил кандидатуру нового премьера
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. Прежний кабинет министров ушел в отставку после инаугурации главы государства. Согласно Конституции России, правительство уходит в отставку после вступления президента в должность.

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