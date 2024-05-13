Инаугурация Путина

Путин будет управлять Россией по-новому

Владимир Путин в понедельник, 7 мая, вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла в роскошном Андреевском зале Большого кремлевского дворца в присутствии нескольких тысяч гостей. Каким будет новый срок президента? Многие до сих пор гадают, строят предположения. Однако Путин задолго до вступления в должность обозначил главные задачи на ближайшие годы: развитие экономики, социальной сферы, высоких технологий, а также сохранение суверенитета России и укрепление ее позиций на международной арене. Церемония инаугурации главы государства состоялась уже в седьмой раз.