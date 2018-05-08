Путин назначил Медведева премьер-министром
Документ был опубликован на официальном сайте Кремля. "В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Председателем Правительства Российской Федерации", – гласит текст указа. Распоряжение президента вступило в силу немедленно.
Путин выдвинул кандидатуру Медведева на пост премьера практически сразу после инаугурации, которая прошла 7 мая. Депутаты Госдумы поддержали главу государства. Инициативу одобрили 374 парламентария, против высказались лишь 56.
Теперь Медведеву предстоит сформировать новое правительство. Как писали Dni.Ru, политик уже называл потенциальных заместителей: вероятно, вице-премьерами станут Антон Силуанов, Татьяна Голикова, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Максим Акимов и Юрий Борисов.
Напомним, согласно законодательству, правительство складывает свои полномочия перед вступившим в должность президентом. Данная норма закреплена в Конституции страны.
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