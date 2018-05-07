Турчак: Россия выходит на новый виток развития
Он подчеркнул, что на прошедших в марте выборах россияне показали рекордный уровень доверия Владимиру Путину. "Считаю, что предстоящий президентский срок станет новым этапом развития нашей страны на всех направлениях", – сказал Турчак.
По словам секретаря Генсовета "ЕР", президент вновь обозначил, что в центре должен быть человек – гражданин страны. "Смысл нашей общей работы, партии "Единая Россия" заключается в том, чтобы каждый житель страны чувствовал позитивные перемены в своей жизни", – подчеркнул Турчак.
Единоросс отметил, что для того, чтобы помочь главе государства реализовать его план развития России, необходима консолидация всех политических сил и гражданского общества. Турчак выразил уверенность, что достижение намеченных целей, сохранение и приумножение уже имеющегося возможно только совместными усилиями под руководством президента.
Владимир Путин 7 мая вступил в должность главы государства. Он принес присягу народу России и выступил с торжественной речью. Путин подчеркнул, что сделает все, чтобы у страны было мирное и процветающее будущее, чтобы каждая семья жила в благополучии и достатке. "Заверяю вас, целью моей жизни, работы, будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству", – сказал он.
Президентские выборы состоялись 18 марта. Владимир Путин заручился поддержкой подавляющего большинства избирателей, набрав 76,69% голосов.
Активное участие в избирательной кампании главы государства принимала "Единая Россия". Партия оказывала помощь его штабу в подготовке наблюдателей, проводила мобилизацию электората во всех субъектах Федерации.
Так, 14 января "ЕР" организовала и провела Единый день сбора подписей в поддержку президента. Всего их было собрано более 200 тысяч.
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