Найдено объяснение "странному" номеру лимузина Путина

Новый лимузин Владимира Путина получил госномера в обычном порядке, они принадлежали автомобилю, который был утилизирован. В Федеральной службе охраны развеяли подозрения блогеров, которым не понравился номер президентского "Кортежа".

Конспирологи не дремлют: пользователи сети усмотрели нечто странное в номерном знаке под радиатором президентского лимузина. Кто-то вспомнил, что эти номера видели несколько лет назад на какой-то старой "Волге".

Однако теории, которую тут же начали выстраивать пытливые сетевые гении, развиться не дали. В ФСО пояснили: все сделано в установленном законом порядке. Автомобиль, который ездил ранее с этими цифрами, утилизирован, а освободившийся номер получил "Кортеж" российского лидера.

Владимир Путин 7 мая во время инаугурации проделал путь от рабочей резиденции до Большого Кремлевского дворца на автомобиле проекта "Кортеж". О том, что президент представит новый отечественный лимузин именно на этой церемонии, СМИ сообщали заранее – однако позже организаторы якобы опровергали эту информацию.

Машина, которой принадлежали номера, действительно была снята с учета четыре года назад. Это подтвердил журналистам Рен ТВ бывший владелец "Волги". По его словам автомобиль был утилизирован – а дальнейшая судьба номеров ему была неизвестна. Теперь же он рад, что из миллионов госзнаков на президентский лимузин попал именно этот.

Ранее Dni.Ru писали о том, что во время инаугурации произошла заминка с поднятием штандарта президента. Военнослужащим никак не удавалось до конца поднять штандарт на флагшток – он застрял посередине. Позже радиостанция "Говорит Москва" передала слова коменданта Московского Кремля генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова. Он заявил, что церемония прошла штатно.

