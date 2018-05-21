Как мужской поступок Путина на встрече с Меркель довел Германию до истерики

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Отравление Скрипаля Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Россиянам разрешат выборочно платить за коммуналку
Бузова врезала опозорившейся Самойловой
Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми
Гости в ужасе от конфуза на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Алла Пугачева: "Все, хватит, надоело!"
партнеры
Понедельник 21 мая
Лента новостей
16:59
Как эмоциональный интеллект улучшают качество взаимоотношений
16:56
Пассажир московского метро изрезал мужчину скальпелем
16:39
Единороссам предложили выдавать электронные партбилеты
16:38
В честь Крымского моста создали телефон
16:38
Машков возглавил колледж Табакова
16:01
В Подмосковье девочка попала под электричку
15:51
Интеграция шести железнодорожных радиусов с МЦК завершится в 2019 году
15:50
Звезда "Дома-2" попала в беду за границей
15:24
Прослезившийся Стоянов рассказал о жутких страданиях
15:16
Тодоренко при всех пошалила с Топаловым
15:14
Володин: Россия и Казахстан вместе займутся цифровой экономикой
15:12
Когда женщина знакомится первой
14:54
Под Москвой избили и ограбили гостеприимных бизнесменов
14:50
"Слабая команда": Семин разнес сборную России перед ЧМ-2018
14:39
Молодая жена Кузьмина лезет на стенку из-за отсутствия интимной близости
14:32
Ветлицкая сделала громкое заявление после выходки Земфиры
14:32
Зеленый чай оказался мощнейшим лекарством от рака
14:24
Продюсера Мадонны убил сердечный приступ
14:19
Audi Q5: плюсы и минусы идеального кроссовера
13:45
К чему снится развод
13:31
"ЕР" определяет будущие направления работы
13:29
"Как мумия": видео с чуть живым Кобзоном ввергло в ужас
13:23
Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу
13:13
Смертельный прыжок парашютистов сняли на видео
12:58
Выставка "АРХ Москва" стала центром притяжения горожан
12:49
Шокирующее видео из салона аварийного самолета
12:49
Спасенный из бассейна школьник умер в больнице
12:41
Молодой водитель протаранил семь машин во время приступа
12:41
Уезжающая Пугачева поставила на место зарвавшегося Киркорова
12:32
В Москве умер советский режиссер Аскольдов
12:29
Аллегрова после смерти потеряла 10 миллионов
12:19
Шестилетний ребенок утонул на рыбалке с отцом
12:08
На Урале на женщину в супермаркете упал потолок
11:47
В ДТП под Москвой погиб человек
11:37
Калькулятор назвали отличным инструментом для хранения порно
11:36
Опасности смены питания в отпуске
11:26
Преемник Табакова гонит в шею звезд МХТ
11:26
Массивная грудь российской модели взорвала Сеть
11:16
В центре Москвы произошла стрельба
11:14
Волочкова с грязной руганью набросилась на своего бывшего
11:08
На Эвересте погибли два туриста
11:07
Что происходит с банковской системой России
10:54
Укусы комаров оказались серьезной угрозой для здоровья
10:42
В США умерла 103-летняя актриса
10:39
Орбакайте после критики заявила о бегстве в глухую деревню
10:30
Астрологический прогноз с 21 по 27 мая
10:29
Сын Шукшиной о наследнике: Хочу, чтобы этот ребенок сдох!
10:21
Наследников Баталова заперли в четырех стенах
10:18
Как разделение домашних обязанностей улучшает секс
10:08
Михаил Барщевский попал в больницу с инфарктом
10:03
Очевидцы рассказали о масштабном пожаре в жилом доме в Южно-Сахалинске
09:50
Известного художника нашли мертвым в собственном доме
09:46
Россиянин арестован за мастурбацию в самолете
09:41
Названа причина крушения Су-29 под Петербургом
09:36
Александр Шульгин: Музыкант должен творить для людей
09:31
Найден источник странных инопланетных сигналов
09:22
"Дышать одним легким": раненой Седоковой невероятно сложно
09:17
Дробыш о провале Самойловой: Она унизила себя и страну
09:14
Клинтон в ушанке заговорила о присоединении к России
09:03
Актер Харитонов в тяжелом состоянии попал в больницу
08:52
Принц Гарри и Меган Маркл спасли безнадежно больного Скрипаля
08:45
Женщина погибла под слоем грязи во дворе собственного дома
08:37
47-летняя Кудрявцева покидает Россию из-за родов
08:34
Украине предсказали скорое вымирание
08:31
В России у самолета с пассажирами в воздухе сломался двигатель
08:24
Запуск ракеты Илона Маска сорвался
08:01
Состояние Валентина Гафта резко ухудшилось
07:47
В Москве поезд насмерть сбил подростка
18:01
Актер Гуськов расплакался из-за опечатки
17:26
"Копия папы": Младшую дочь Аршавина завалили комплиментами
17:05
"Риск стать шизофреником": Специалист вынес вердикт звезде "Дома-2"
16:41
Ревнивый муж звезды "Ворониных" бросает ее ради других женщин
16:08
Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля
15:55
Бывшая подружка принца Гарри опозорилась на его свадьбе
15:23
Потерявшая отца Бородина подверглась травле
15:02
В Москве иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
14:45
Немцы разглядели в галантности Путина издевку над Меркель
14:28
Сбежавшая к гею фигуристка Медведева пустилась во все тяжкие
13:53
"Зависть и радость": Как знаменитости в России встретили свадьбу принца Гарри и Меган Маркл
13:16
"Полутруп и моральные покойники": Пугачевой плюнули в душу после праздника
12:52
В аварии под Ростовом погибли пять человек
12:40
"Уже сломался": Покалеченный Лепс о своем состоянии
12:14
Интимные фото голой Варнавы с женихом появились в Сети
11:56
При пожаре в Омске погибла целая семья
11:43
"Полная деградация": Бузова вытащила на сцену девочку и заставила петь похабщину
11:13
Волочкова сравнила себя с любовницей царя
10:47
Располневшая Татьяна Догилева пришла на юбилей
10:25
Кейт Миддлтон пренебрежительно отнеслась к свадьбе принца Гарри
10:00
Усыпивший сослуживцев летчик угнал истребитель в Турцию
09:55
В Иркутске на складе продуктов произошел пожар
20:29
Настоящая принцесса: в малышке Шарлотте разглядели черты Дианы
19:34
Кудрявцева показала 35-летнего сына-красавчика Свиридовой
19:00
Алла Пугачева: "Все, хватит, надоело!"
18:53
41-летняя Наталия Орейро выгляди как девочка
18:40
Гости в ужасе от конфуза на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
17:53
На шоу Соловьева подсказали Украине способ вернуть Крым
17:49
Британцы сошли с ума из-за необычной свадьбы принца с актрисой
16:58
Кислый вид Елизаветы II подпортил венчание принца Гарри
16:17
Потрясающие кадры венчания принца Гарри и Меган Маркл
15:52
Первый поцелуй принца Гарри и его жены Меган Маркл (видео)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Полутруп и моральные покойники": Пугачевой плюнули в душу после праздника
Алла Пугачева: "Все, хватит, надоело!"
Гости в ужасе от конфуза на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Кислый вид Елизаветы II подпортил венчание принца Гарри
Дробыш о провале Самойловой: Она унизила себя и страну
"Полная деградация": Бузова вытащила на сцену девочку и заставила петь похабщину
Общество

Как мужской поступок Путина на встрече с Меркель довел Германию до истерики

Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Утрата эстетических чувств и незнание этикета – так ответили в Москве на обвинения в западной прессе. Немецкое издание выступило с утверждением, что Владимир Путин унизил Ангелу Меркель, подарив ей букет.
прочитано 5351 раз

Дарить женщине цветы – это традиция, которую нельзя интерпретировать как унижение. Измышления, изложенные в статье автора немецкого таблоида Bild, свидетельствуют об утрате им чувства эстетики, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

ПО ТЕМЕ

Немцы разглядели в галантности Путина издевку над Меркель

Очаровательный поступок Путина на встрече с Меркель

 Инаугурация Путина

Сюжеты Инаугурация Путина

Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

"Дарить женщине цветы – это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина – политик или государственный деятель", – заявила Яровая. По мнению вице-спикера, по такой логике можно посчитать оскорблением обращения "госпожа" или "фрау".

Напомним, что журналист немецкого издания Bild назвал оскорблением вручение букета канцлеру ФРГ Ангеле Меркель президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в Сочи. По мнению автора статьи, букет только внешне выглядит как знак вежливости. На самом деле Путин таким образом напомнил Меркель, что она женщина – и тем самым якобы ее оскорбил.

Немецкий автор, как и многие другие журналисты, к сожалению, не имеет ни малейшего понятия о существующем протоколе встреч мировых лидеров, отметил экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко.

"Ловят всякие фейки, ловят всякую дрянь. Я понимаю, что мир меняется, но есть протокольные вещи, которые никогда нельзя заменить... Ведь она – женщина, и по нашему протоколу и нашему уважительному отношению к женщине всегда при встрече преподносится букет цветов", – заявил Шевченко в эфире НСН. Утверждения журналиста эксперт назвал глупостью и хамством.

О том, что преподнесенный президентом России канцлеру Германии букет является частью протокола, напомнил и заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. "По требованиям этикета, когда происходит встреча с женщиной – индивидуально или когда она приезжает в составе делегации, – ей дарят цветы... Это само собой разумеющееся, простейший элемент общепринятого этикета, и это настолько заурядная вещь, что даже не обсуждается", – цитирует Бакланова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что статья свидетельствует о некомпетентности ее автора. Еще несколько лет назад ни один уважающий себя редактор не допустил бы публикации такого материала, уверен он.

Автор: Андрей Евлампиев21 мая 2018, 13:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Ким Чен Ын
Чего ждать от Мутко в новой должности
Как ЕС и Россия защищают экономику от американских санкций
Путина разгневала дерзость Порошенко

Шоу-бизнес

Борисову светит тюрьма за циничную расправу над тяжелобольным Джигарханяном
71-летняя Васильева беременна от Садальского
Вскрылась связь молодого мужа Канделаки и звезды "Холостяка"
Звезда "Дома-2" попала в беду за границей

Проишествия

Шокирующее видео из салона аварийного самолета
Россиянин арестован за мастурбацию в самолете
Ужасающие фото и видео с места крушения Boeing 737
Врач оставил пациента без рук и ног из-за простуды

Lifestyle

Развратник из Театра Маяковского возмутил бесстыдной выходкой
Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Первый канал объявил о своем переименовании
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
Шоу-бизнес

Преемник Табакова гонит в шею звезд МХТ

В театре – глобальные перемены

Шоу-бизнес

Аллегрова после смерти потеряла 10 миллионов

По всей видимости, денежки зарыты в землю

Шоу-бизнес

"Как мумия": видео с чуть живым Кобзоном ввергло в ужас

Интернет-пользователи обеспокоены состоянием артиста
Шоу-бизнес

Ветлицкая сделала громкое заявление после выходки Земфиры

Некогда популярная певица прокомментировала действия коллеги

Гороскоп

Астрологический прогноз с 21 по 27 мая
Совет на выходные
У Яны Рудковской родится дочь
Хитрую Асмус ждет пополнение в семье

Фоторепортажи

Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу
Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля
41-летняя Наталия Орейро выгляди как девочка
Британцы сошли с ума из-за необычной свадьбы принца с актрисой

Спорт

"Слабая команда": Семин разнес сборную России перед ЧМ-2018
Сбежавшая к гею фигуристка Медведева пустилась во все тяжкие
Расстроенные российские хоккеисты попали впросак после вылета с ЧМ
ЧМ-2018 предрекли экономический крах

Регионы

Смертельный прыжок парашютистов сняли на видео
Суровые челябинцы избили француженку из-за геев
Потерявший семью при пожаре Востриков решил пойти в политику
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru