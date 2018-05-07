Долина шокировала безвкусицей на инаугурации Путина
Для торжественной церемонии знаменитость выбрала ярко-красный костюм и белый топ. Не заметить звезду среди одетых согласно дресс-коду гостей было невозможно.
Однако некоторым пользователям Instagram наряд Долиной показался неудачным: слишком кричащим и подчеркивающим недостатки фигуры артистки. Знаменитость опубликовала снимок с коллегами по творческому цеху в соцсети.
"Господи, Долина с пузиком в каком-то странном белом топе и совершенно безвкусной красной накидке, ну надо же меру знать, есть же дресс-код и прочие прелести", "Где ж вы красавиц-то нашли? Заворотнюк-то еще ничего, а вот Долина это же ваще, наплевала на все правила, нельзя же так в Кремль приходить", – написал один из строгих критиков. Справедливости ради отметим, что многие россияне считают певицу красавицей и эталоном вкуса.
В свою очередь Лариса Долина призналась, что атмосфера на церемонии "волнительна". "Я думаю, Владимир Владимирович тоже будет волноваться. Это очень волнительно – давать присягу на всю страну, перед миллионами граждан, которые его уважают и любят, и надеются на то, что наша страна будет процветать во главе с таким президентом", – цитирует певицу телеканал "МИР24".
На торжестве можно также было встретить других звезд. Среди них актриса Анастасия Заворотнюк, Зара, Тимати, Олег Газманов, телеведущие Екатерина Андреева и Сергей Брилев и многие другие.
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