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Долина шокировала безвкусицей на инаугурации Путина

Лариса Долина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Инаугурацию президента России Владимира Путина в кремле 7 мая посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса: актеры, музыканты и телеведущие. Среди приглашенных появилась и певица Лариса Долина.

Продолжение: Пышная присяга Путина заставила Запад трепетать

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Для торжественной церемонии знаменитость выбрала ярко-красный костюм и белый топ. Не заметить звезду среди одетых согласно дресс-коду гостей было невозможно.

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Однако некоторым пользователям Instagram наряд Долиной показался неудачным: слишком кричащим и подчеркивающим недостатки фигуры артистки. Знаменитость опубликовала снимок с коллегами по творческому цеху в соцсети.

"Господи, Долина с пузиком в каком-то странном белом топе и совершенно безвкусной красной накидке, ну надо же меру знать, есть же дресс-код и прочие прелести", "Где ж вы красавиц-то нашли? Заворотнюк-то еще ничего, а вот Долина это же ваще, наплевала на все правила, нельзя же так в Кремль приходить", – написал один из строгих критиков. Справедливости ради отметим, что многие россияне считают певицу красавицей и эталоном вкуса.

В свою очередь Лариса Долина призналась, что атмосфера на церемонии "волнительна". "Я думаю, Владимир Владимирович тоже будет волноваться. Это очень волнительно – давать присягу на всю страну, перед миллионами граждан, которые его уважают и любят, и надеются на то, что наша страна будет процветать во главе с таким президентом", – цитирует певицу  телеканал "МИР24".

На торжестве можно также было встретить других звезд. Среди них актриса Анастасия Заворотнюк, Зара, Тимати, Олег Газманов, телеведущие Екатерина Андреева и Сергей Брилев и многие другие.

Автор: Валерия Нарская7 мая 2018, 17:39
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