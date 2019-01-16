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Шоу-бизнес

Униженный скандальной певицей Соколовский разразился правдой об изменах

Влад Соколовский. Фото: www.globallookpress.com
Певец был вынужден объясниться после встречи с подругами экс-супруги Риты Дакоты. Влад Соколовский впервые прокомментировал причины расставания с женой в своем Instagram-аккаунте. 
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Артист встретил бывшую жену рэпера Гуфа, исполнительницу и дизайнера Айзу Анохину, к слову, замешанную не в одном скандале, и певицу Клаву Коку в магазине на Бали. По словам Соколовского, девушки одарили его осуждающими взглядами, а затем спросили о том, зачем он так поступил, имея в виду измены Рите.

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 Развод Дакоты и Соколовского

Сюжеты Развод Дакоты и Соколовского

Судя по всему, его сильно унизила подобная ситуация, и певец прервал молчание. "В тот момент мне было просто нечего ответить. Я оцепенел и сказал в ответ банальную фразу из серии: "Все, что сделано, то сделано. И этого я изменить не могу"… Мне, безусловно, жаль, что все вышло так. И мне печально, что я оказался таким тугим, что пока меня не утащило на самое дно, я не понимал масштабов бедствия и того, насколько я неправильно жил", – высказался в соцсети Влад.

Поклонники Соколовского признались, что давно ждали от него комментариев. Некоторые все еще надеются, что он сможет помириться с Дакотой. "Иногда достаточно попросить прощения", "Влад, поговори с Ритой, может, не все потеряно", — посоветовали певцу подписчики.

Другим же откровения и оправдания Соколовского показались недостойными. "Ну какое же фу… Перевожу: "Я маленький бедный мальчик, пожалейте меня...". Ничего мужского! Вам вот самому от себя не противно, извините?", "Ты ее не достоин! Сидишь собой любуешься, видосики снимаешь: типа мне так жаль… Ты откровенен – мы тоже!" – написали фолловеры артисту.

Напомним, в конце лета прошлого года Рита Дакота неожиданно объявила о разводе с Владом Соколовским. Они прожили вместе три года, а в конце 2017 года у них родилась дочь Мия, но, как оказалось, ребенок не укрепил их отношения. Певица узнала о многочисленных изменах мужа и не стала его прощать.

Автор: Валерия Нарская16 января 2019, 20:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского

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