Названа причина возвращения Дакоты к изменщику Соколовскому

Не исключено, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса – Рита Дакота и Влад Соколовский – может воссоединиться. К таким выводами пришла звезда шоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова.

Финалистка шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова заглянула в будущее, чтобы составить прогноз на 2019 год, и увидела там подробности личной жизни некоторых российских звезд. В частности, речь идет о Рите Дакоте и Владе Соколовском, развод которых стал одной из самых обсуждаемых тем осени.

Их брак, считает экстрасенс, уже изжил себя. Однако нельзя исключать, что они воссоединятся. Причина, по которой Дакота моет простить изменщика Соколовского и вернуться к нему банальна – новости о его интрижках не стали для нее откровением и шоком. "История больше напоминает какой-то PR-ход, ведь Рита всегда знала об изменах мужа", – цитирует StarHit Кажетту Ахметжанову.

Напомним, о постоянных изменах благоверного широкой общественности рассказала сама Рита Дакота на своей странице в Instagram. Как поняли откровения звезды ее поклонники, Влад Соколовский завязывал краткосрочные романы даже в тот момент, когда певица ждала от него ребенка.

Да и после скандального расставания артист не долго рвал на себе волосы и страдал из-за ушедшей любви. Вскоре он появился на публике с новой избранницей.