Соколовский признался в гнусном предательстве

Популярный российский певец попросил прощения у своей бывшей супруги Рите Дакоте и маленькой дочери. Влад Соколовский признался, что совершил предательство, которое разрушило не только жизнь близких ему людей, но и его личное счастье.

Откровенный пост появился на странице музыканта в Instagram несколько часов назад. Солист попросил прощения у всех родных, которые пострадали от его легкомысленных поступков. Влад Соколовский сообщил, что сейчас активно работает над собой, и обещает в скором времени измениться к лучшему.

"Я прошу прощения... В первую очередь у своей жены и дочери! Надеюсь, те слова, что я в последний раз сказал Рите, дошли до ее сердца. Я прошу прощения у своей семьи и всех наших близких людей, которым пришлось очень нелегко из-за моих пороков и слабостей. Простите за ту боль и разочарование, через которые вам пришлось пройти по моей вине", – поделился он.

Певец также извинился перед своими поклонниками, внимательно следившими за новостями в его личной жизни, за то, что публиковал неискренние посты и скрывал правду. Он рассказал, что долго собирался с силами перед тем, как откровенно рассказать обо всем.

"Я прошу прощения перед всей аудиторией, следившей за нашей жизнью последние пять лет, за те мои посты, что были неискренними, за ложные обещания и за то, что многим из вас, я так же сделал больно. Далеко не все из того, что было мною сказано и выпущено – фейк, мало кто способен понять эти тонкие процессы, но это не меняет дела, ведь искренним надо быть до конца", – продолжила звезда.

По словам вокалиста, он "разрушил своими руками самое лучшее", что у него было в жизни, и теперь должен расплачиваться за это. Влад Соколовский жалеет, что не может изменить прошлое. Тем не менее он запомнил свои ошибки и дал обещание больше никогда не предавать ни себя, ни любимого человека. "Свои выводы я сделал, мои принципы крепки, как никогда ранее", – заявил он.

Это сообщение уже успела оценить бывшая возлюбленная музыканта – фитнес-тренер и амбассадор бренда Reebok Наталья Сульяновая. Сама Рита Дакота пока никак не ответила на пост экс-супруга.

Ранее бьюти-блогер Айза Анохина сообщила, что популярный певец ухаживал за бывшей ведущей реалити-шоу "Дом-2" Катей Жужой, когда еще был женат. По словам дизайнера, она не могла сообщить правду своей подруге Рите Дакоте, потому что не хотела травмировать беременную певицу. Она считает, что Влад Соковский должен публично "принести извинения" бывшей жене и "навсегда оставить ее в покое".