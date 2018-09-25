Рита Дакота разбилась в ДТП

Певица Рита Дакота пожаловалась на череду неприятностей. Звезду как будто преследует злой рок.

После расставания с Владом Соколовским Рита начала вести свой личный влог в YouTube. Она рассказывает о своей жизни тысячам поклонников. Девушка всегда откровенно говорит о наболевшем, чем очень подкупает фанатов.

В последнем опубликованном выпуске Дакота сообщила, что разбила машину в ДТП. После похода к косметологу звезда отправилась домой, однако по пути ее ожидали неприятности.

"Феерически ехала Рита от косметолога к Миюше: все хорошо, по крайней правой, достаточно медленно, по прямой, никого не трогая. И с прилегающей территории в нее въезжает машина. Он говорит: "Я думал, вы меня пропускаете". А я просто еду по своей полосе. Ждем ментов. Это просто идеально. Я не понимаю, что это за неудачи? Это просто какой-то период – не просто черная полоса. Едем в ГАИ оформлять все", – рассказала певица.

К счастью, Дакота отделалась легким испугом, да и виновники происшествия тоже остались целы. Однако потраченное время и помятая машина сильно испортили настроение артистке. Она долго не могла взять себя в руки и едва не расплакалась.

"Просто жесть, а не день, – рассказала звезда уже после оформления. – Я рада, что этот день закончился. Не отчаивайтесь. Еще час назад я сидела, когда в меня эти дебилы въехали, чуть не рыдала, а сейчас понимаю, что моя жизнь прекрасна. Но во всем свои плюсы: может быть, если бы этот придурок не въехал в меня, я бы попала в какую-нибудь гораздо более серьезную аварию, и все бы было плачевно".

Напомним, что в бракоразводном процессе Риты Дакоты и Влада Соколовского уже завершен процесс переговоров. Звезды пошли на встречу друг другу, они определили график посещения Соколовским дочери Мии и решили, как поступить с совместно нажитым имуществом.