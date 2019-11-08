Украинцы попались на лжи о катастрофе MH17

Чем больше продвигается расследование дела о катастрофе MH17, тем больше экспертное сообщество и простых людей готовят к неожиданному выводу следователей. Если раньше страны Запада в один голос и без доказательств обвиняли Россию, то теперь многие оговариваются, что стоит внимательнее присмотреться к роли Украины в произошедшей трагедии.
Впрочем, есть и упертые эксперты, которых даже неопровержимые улики непричастности российской стороны не заставят перестать распространять ложь. К их числу многие относят британскую организацию Bellingcat. Они дошли до того, что заявили, будто за атакой на пассажирский борт якобы стоят офицеры ГРУ.
Британские умельцы назвали имя двух таких "разведчиков". По их словам, после произошедшего те скрываются в Крыму по поддельным паспортам. С большим воодушевлением этот информационный вброс подхватили украинские СМИ, передает "Царьград".
Парламент Нидерландов одобрил расследование о роли Киева в деле крушения MH17: Почему Укр не закрыла "небо"?— Agent VVP ����\���� 1244\Устав/ (@DM55283) October 8, 2019
Еще бы узнать,кому выгодно было задерживать это расследование,ведь нидерлСовбез в 2015 указывал,что лайнер при"закрытом небе" полетел бы по другому маршруту и не был сбит https://t.co/UO5rw8KUdn
Отметим, ранее Bellingcat уже публиковали свои "разоблачающие" расследования, в том числе и касающиеся дела о катастрофе MH17. Зачастую практически сразу эксперты указывали на явную ложь.
Напомним, пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Практически сразу после трагедии западные страны, в первую очередь США, обвинили в произошедшем ополченцев и Россию.
Популярные темы форума
Аида, я Вас ищу!
Задай вопрос Волочковой
Самые сексуальные!
Что делать с родителями?
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Гей секс
Как пережить кризис в отношениях?