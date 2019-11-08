Украинцы попались на лжи о катастрофе MH17

Эксперты-любители из британской организации Bellingcat выступили с очередным заявлением по поводу расследования катастрофы пассажирского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпевшего крушение в Донбассе. Виноватой они в очередной раз назначили Россию. Украинские СМИ пройти мимо такого новостного повода не смогли.

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