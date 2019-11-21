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Общество

"Совершенно нелогично": неожиданный поворот в деле о катастрофе MH17

Фото: www.globallookpress.com
Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал обнародовать все доказательства по делу о катастрофе пассажирского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпевшего крушение в Донбассе. Эту позицию поддержала российская сторона.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Москва передаст Куала-Лумпуру все имеющиеся у нее данные о катастрофе рейса MH17. Ранее эта информация была направлена в Амстердам, однако  международная группа следователей, по каким-то причинам, своего внимания важным показаниям не уделила.

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 Крушение Boeing на Украине

Сюжеты Крушение Boeing на Украине

О странностях европейского подхода к расследованию трагедии в эфире радио Sputnik рассказал профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов Юрий Почта. "Со временем становится все очевиднее, что какие-то свидетельства, которые могут пролить свет на все обстоятельства, замалчиваются, какие-то прячутся, а какие-то никто и не пытается искать, хотя они явно имеются", – заметил он.

В связи с этим заявления и требования малайзийских политиков выглядят логично и обоснованно. "Малайзия бунтует против того, что некоторые государства диктуют всем остальным, как они должны воспринимать все происходящее в мире, включая трагедию, которая произошла с гражданами Малайзии", – объяснил эксперт.

"То, как ведется расследование, это совершенно нелогично, вопреки здравому смыслу. Это просто использование идеологической схемы "если в мире что-то произошло, то виновата Россия", – заключил Юрий Почта. На этом фоне выделяется позиция Малайзии и России, которые стремятся придать максимальную огласку всем доказательствам по делу о катастрофе рейса MH17, а также призывают другие стороны к беспристрастности и открытости. А их совместная работа может привести к неожиданному для стран Запада повороту дела.

Напомним, катастрофа рейса MH17 произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту пассажирского Boeing 777 находились 298 человек. Все они погибли. Установлено, что лайнер был сбит противовоздушной системой "Бук". Удалось установить бортовой номер ракеты, выпущенной по самолету. Снаряд находился на вооружении украинской армии. Этот аспект международная следственная группа по каким-то причинам игнорирует.

Автор: 21 ноября 2019, 20:28
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