Расследование трагедии в небе над Донбассом изначально вызывало множество вопросов. Страны Запада объединились в обвинительной риторике против России и ополчения Донецкой народной республики.
Некоторые государства уверяли мировую общественность, что располагают убедительными доказательствами. Прошло шесть лет, однако они так и не были продемонстрированы не только широкой публике, но и специалистам. Зато появляется все больше улик, говорящих о необъективности следствия.
Как выяснилось из опубликованных документов разведки, сбитый в Донбассе Boeing 777 рейса MH17 был вне зоны досягаемости какого-либо развернутого в регионе комплекса "Бук-1М", передает "Царьград". Журналист Макс ван дер Верфф обратил внимание, что голландская сторона располагала этими сведениями за неделю до пресс-конференции Международной следственной группы (JIT), но публично их не сообщила.
Также есть заключение, в котором говорится об условиях работы специалистов из Австралии. Спустя год после трагедии они не имели доступа к оригинальным фотографиям с места крушения, поэтому пользовались данными из социальных сетей и обрезанными снимками.
Напомним, что 17 июля 2014 года в небе над Донбассом потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, все они погибли. Установлено, что самолет был сбит, однако обстоятельства трагедии не удалось выяснить по сей день.
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