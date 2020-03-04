Расследование крушения MH17 связали с эпидемией коронавируса

Первое слушание по делу о расследовании крушения MH17 назначено в Гааге на 9 марта. Тех, у кого обнаружат малейшие признаки простуды, а также прибывших из районов распространения коронавируса COVID-19 в зал суда не пустят.
Возможно, такое решение продиктовано не только желанием снизить риск распространения болезни, но и стремлением использовать ситуацию для продолжения информационной кампании против России. "Под этим предлогом от участия в процессе могут отстранить российских участников, которые защищают обвиняемых или готовы предоставить факты по делу", – цитирует портал "Экономика сегодня" депутата Госдумы Антона Морозова.
Эту оговорку, добавил народный избранник, суд может использовать и для того, чтобы отстранить от дела любого из свидетелей. В расследовании крушения MH17 Россия занимает последовательную позицию, согласно которой необходимо установить истинную картину произошедшего. С этой целью к процессу должны быть допущены все, кто способен пролить свет на ситуацию.
Напомним, что крушение пассажирского лайнера Boeing 777 произошло 17 июля 2014 году в небе над Донбассом. Лайнер выполнял рейс MH17 и летел из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 15 членов экипажа и 283 пассажира, все они погибли. Расследование ведется до сих пор.
Коронавирус COVID-19 возник в китайском городе Ухань и распространился по всему миру. Специалисты пока не могут установить источник происхождения болезни и определить надежные методы борьбы с ней. Людям остается уповать на карантинные меры.
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