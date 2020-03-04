Расследование крушения MH17 связали с эпидемией коронавируса

Агентство здравоохранения Нидерландов предупредило: из-за опасности распространения коронавируса в зал заседаний, где будет рассматриваться дело о крушении пассажирского Boeing 777 рейса MH17, пустят не всех. Эксперты опасаются, что этот повод будет использован для антироссийской провокации.

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