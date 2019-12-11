"Загнали самолет": озвучены детали катастрофы MH17

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин возмутился затянувшимся расследованием дела о катастрофе пассажирского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Он озвучил детали трагедии, однозначно указывающие на вину Украины.

Поздним вечером 10 декабря в Париже завершилось заседание комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам. Там обсуждалась подготовка отчета о расследовании катастрофы MH17, а основным докладчиком по теме был назначен некий Титус Корлатеан – социалист из Румынии, рассказал на своей странице в "Телеграме" Дмитрий Стешин.

Журналист признался, что не понимает связи Румынии с гибелью Boeing под Снежным. "Возможно, только потому что в Великую Отечественную в тех краях били румынскую армию, союзников вермахта – единственное разумное объяснение на краю логики", – предположил он.

И если к расследованию у Стешина много вопросов, то сама катастрофа MH17 ему понятна. "Я просто лично общался с авиатехником, который встречал и провожал самолет Волошина", – пояснил журналист. Тот сообщил, что перед стартом на самолет повесили две ракеты класса "воздух – воздух", а вернулся он без них.

"Техник под программой защиты свидетелей вывезен в РФ с мамой и женой. Дал все показания в СК, в том числе на полиграфе. Сам летчик Волошин вовремя застрелился", – напомнил Стешин. Он добавил, что не вызывает сомнений и экспертиза, проведенная специалистами "Алмаз-Антея". Она убедительно доказывает, что рейс MH17 был сбит с земли.

"Так что же с "Боингом" случилось?" – задается вопросом военкор "Комсомольской правды". И тут же отвечает: "Боинг" Пытались сбить штурмовиком СУ. Когда не получилось – сбили "Буком", загнали самолет. Победили пассажирский "Боинг" всей мощью незалежного ПВО, прославленного еще в боях под Цхинвалом и Гори".

"Эта история настолько некрасивая для нашей сиротки-Украины, что ее европейские поручители просто не знают, куда спрятать глаза и руки, и думают только о том, чтобы все поскорее забылось или как-то сгладилось", – указал журналист. Этим и обусловлено затягивание расследование катастрофы MH17, уверен он.

"Пока у них получилось протянуть резину целых пять лет, хотя авиакатастрофы даже в самых труднодоступных районах планеты расследуются максимум месяц-два", – подчеркнул Стешин. "Не знаю, доживу ли я до блистательного доклада о причинах катастрофы в исполнении румынского социалиста Титуса", – заключил военкор.

Напомним, что катастрофа рейса MH17 произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит во время перелета из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Согласно выводам объединенной следственной группы, ракету выпустила противовоздушная система "Бук". Западные эксперты даже опубликовали бортовой номер снаряда. Когда выяснилось, что он стоял на вооружении украинской армии, западная пресса перестала упоминать об этой детали.