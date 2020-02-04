Обвиняемый по делу о катастрофе MH17 сделал жесткое заявление

Стало известно о следующем шаге в расследовании дела о катастрофе MH17, когда Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых. Среди них оказался один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Гиркин, известный как Игорь Стрелков.

Судебное слушание назначено на 9 марта. Пока не известно, как именно будет проходить процесс. Стрелков жестко ответил на обвинение и дал понять, что присутствовать там не собирается.

"Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне", – цитирует "Интерфакс" Игоря Стрелкова. Он добавил, что не собирается давать показания по делу о катастрофе MH17 прокуратуре Нидерландов и не стал бы делать этого даже в том случае, если бы на суд его доставили насильно.

Отметим, ранее Международная следственная группа (JIT) назвала четырех человек – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко – подозреваемыми в причастности к крушению Boeing 777 в небе над Донбассом. На основании каких данных был сделан такой вывод, обвинители раскрывать не стали.

Международные следователи также заявляли, что пассажирский лайнер был сбит ракетой из комплекса "Бук", стоявшего на вооружении у российской армии. При этом бортовой номер ракеты, поразившей лайнер, однозначно указывает на то, что она хранилась на военном складе ВСУ и пределов Украины не покидала. Однако этот факт JIT предпочли замолчать.

Напомним, дело о крушении MH17 с самого начало приобрело тенденциозный характер. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Спустя всего несколько часов после трагедии, унесшей жизни 298 человек, некоторые международные игроки обвинили в произошедшем ополчение Донбасса и Россию, пообещав предоставить убедительные доказательства своих слов.

Спустя шесть лет ни одной улики, однозначно указывающей на подобный сценарий, мир так и не увидел. Стало ясно, что катастрофу пассажирского лайнера некоторые страны Запада попытались использовать в своих политических интересах.