The New Yorker напомнил своим читателям о том, что пять лет назад Первый канал показал в своем эфире авторскую программу журналиста Михаила Леонтьева "Однако", в которой тот продемонстрировал якобы спутниковый снимок, запечатлевший момент атаки украинского истребителя на пассажирский Boeing. Оперативно удалось выяснить, что речь идет о фотомонтаже.
"Когда я спросил Эрнста, почему его канал озвучил что-то, настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: "Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно", – цитирует "Царьград" американского журналиста.
Примечательно, что некоторые российские СМИ подают эту историю так, словно признание Константина Эрнста стало первым упоминанием о недостоверности того сюжета. На самом деле журналисты подробно рассказали о том, при каких обстоятельствах в эфир попала эта фотография и почему была допущена эта ошибка.
Напомним, что катастрофа рейса MH17 произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Практически сразу Запад озвучил единственную версию крушения, возложив всю вину за произошедшую трагедию на ополчение и Россию. Тем временем российская сторона стремилась рассматривать самые разные варианты для поиска истины. В частности, рассматривалась возможность того, что Boeing 777 стал жертвой атаки с воздуха.
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