Следствие на Западе считает Гиркина одним из главных виновных в катастрофе малайзийского Boeing. Отвечая на вопрос о рейсе MH-17, бывший командир донецкого ополчения рассказал, что его подчиненные не сбивали самолет.
Тем не менее, в интервью Гордону Гиркин заявил о своей косвенной ответственности за трагедию. По его словам, он не удивится, если предстанет перед Гаагским трибуналом.
В интервью Гордону Гиркин рассказал и о военной ситуации в Донбассе летом 2014 года. Если бы в украинской армии в то время были более талантливые командиры, то ополчение не смогло бы устоять, уверен он.
Кроме того, в интервью Гордону Гиркин заявил, что Крым может вернуться в состав Украины только в случае распада России. При этом он мечтает видеть всю Украину в составе РФ.
Напомним, что катастрофа пассажирского Boeing-777, о которой говорил Гиркин в интервью Гордону, произошла 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Самолет выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Практически сразу после трагедии Украина и стоящие за ее спиной США возложили ответственность за крушение малайзийского Boeing на ополчение. Тот факт, что у ДНР не было технических средств для удара по летящему на такой высоте самолету, "западных партнеров" не смутило.
Позже в Киеве заявили, что Россия якобы поставила ополченцам противовоздушный зенитно-ракетный комплекс "Бук". Спустя некоторое время российское Минобороны предоставило доказательство, что указанный комплекс находился в составе вооруженных сил Украины.
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