В деле о катастрофе MH17 нашли след украинской армии

Одна из самых очевидных нестыковок в деле о крушении MH17 кроется во времени опубликования в Сети записи якобы переговоров лидеров ополчения. Файл появился в общественном доступе уже спустя буквально пару часов после трагедии. Подобные материалы так быстро подготовлены быть просто не могут, уверены специалисты.
Впрочем, Василию Прозорову, как бывшему сотруднику СБУ, удалось раздобыть более страшные улики по делу о катастрофе MH17. В частности, он выяснил, что летом 2014 года, незадолго до катастрофы малазийского Boeing, при странных обстоятельствах из-под Мариуполя пропал Второй дивизион 156-го зенитно-ракетного полка, передает "Царьград". Сообщается, что он был отправлен в "странную командировку".
При этом "на дело" брали только офицеров и военнослужащих по контракту. У последних отбирали военные билеты и телефоны. А перед отбытием на всей технике спешно были закрашены бортовые номера.
Судя по всему, конечной точкой маршрута "пропавшего дивизиона" стал район в Донбассе, откуда был произведен пуск ракеты "Бук" по пассажирскому Boeing 777 рейса MH17. Отметим, ранее специалистам удалось установить бортовой номер поразившей лайнер ракеты. Выяснилось, что она была произведена еще в советские времена, сразу после чего была отправлена в УССР, ставшую затем независимой Украиной, где и оставалась вплоть до момента применения.
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