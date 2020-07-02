Хакеры взломали один из аккаунтов МИД в "Твиттер"

Официальный аккаунт ситуационно-кризисного центра МИД России в "Твиттер" был взломан хакерами. На
странице появилось объявление о продаже базы данных туристов ЕПГУ за июнь 2020
года.
Взлом произошел более 12 часов назад. Записи о продаже данных появились ночью и доступны до сих пор, уточняет News.ru.
Хакеры неоднократно взламывали аккаунты представителей власти в социальных сетях. В прошлом году атаке подвергся профиль бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева в "Твиттер", пишет Ura.ru.
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