Разлив топлива в Норильске сняли из космоса

Российская орбитальная группировка занимается мониторингом разлива дизельного топлива в Норильске. Сделанные из космоса фотографии опубликованы в Сети. На них видны следы загрязнения, а также боны, которыми перегородили реки, передает RT.

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Напомним, что 29 мая на территории принадлежащей дочерней компании "Норникеля" ТЭЦ-3 в Норильске из поврежденной цистерны в почву и окрестные реки пролилось свыше 21 тонны дизельного топлива. В регионе объявлен режим ЧС федерального значения. Ведутся работы по ликвидации последствий ЧП.