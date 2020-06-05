Разлив топлива в Норильске сняли из космоса

Российская орбитальная группировка занимается мониторингом разлива дизельного топлива в Норильске. Сделанные из космоса фотографии опубликованы в Сети. На них видны следы загрязнения, а также боны, которыми перегородили реки, передает RT.
Напомним, что 29 мая на территории принадлежащей дочерней компании "Норникеля" ТЭЦ-3 в Норильске из поврежденной цистерны в почву и окрестные реки пролилось свыше 21 тонны дизельного топлива. В регионе объявлен режим ЧС федерального значения. Ведутся работы по ликвидации последствий ЧП.
Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки#ДЗЗ #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/2CIFnynVAL— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 4, 2020
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