Пользователи пожаловались на сбой в работе "Инстаграм"

Согласно статистке, около 50% пользователей "Инстаграм" испытали проблемы с новостной лентой. Треть клиентов не смогли войти в свою учетную запись, передает RT. Еще 16% пожаловались на работу раздела "Сторис". Наиболее часто сбой в приложении наблюдался в США, Италии, Нидерландах, Бразилии и Великобритании.