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Пользователи пожаловались на сбой в работе "Инстаграм"

прочитано 175 раз

Согласно статистке, около 50% пользователей "Инстаграм" испытали проблемы с новостной лентой. Треть клиентов не смогли войти в свою учетную запись, передает RT. Еще 16% пожаловались на работу раздела "Сторис". Наиболее часто сбой в приложении наблюдался в США, Италии, Нидерландах, Бразилии и Великобритании.

Автор: 11 июня 2020, 08:08 Источник: RT ✓ Надежный источник

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