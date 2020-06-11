Пользователи пожаловались на сбой в работе "Инстаграм"

Согласно статистке, около 50% пользователей "Инстаграм" испытали проблемы с новостной лентой. Треть клиентов не смогли войти в свою учетную запись, передает RT. Еще 16% пожаловались на работу раздела "Сторис". Наиболее часто сбой в приложении наблюдался в США, Италии, Нидерландах, Бразилии и Великобритании.
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