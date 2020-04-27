Власти США официально показали видео с НЛО и подтвердили его подлинность

Пентагон опубликовали кадры, на которых можно разглядеть неопознанные летающие объекты (НЛО). Штаб-квартира Минобороны США подтвердила, что видео является подлинными.

В Сети появились официальные видео с НЛО, сообщает CNN. Объекты запечатлели благодаря инфракрасной камере, которая располагалась на борту самолета.

За кадром слышны голоса военнослужащих. Они с удивлением комментируют, как перемещается объект в пространстве. Один из находящихся на борту предположил, что это может быть всего лишь дрон.

Так или иначе, Пентагон подтвердил, что опубликованные кадры являются подлинными. Видео не подвергалось монтажу. Американские военно-морские силы объяснили, что таким образом хотят развеять миф о реальности происходящего явления. Также эти ролики не раскрывают никаких подробностей о возможных технологий США, отметили эксперты.

Известно, что у Пентагона есть и другие доказательства встреч военных с неопознанными летающими объектами, пишет Лента.ру. Однако эти сведения засекречены. До 2012 годаштаб-квартира Министерства обороны США поддерживала программу идентификации потенциальных угроз авиации AATIP.

Стоит помнить – такие видео не являются прямым доказательством существования инопланетной жизни.