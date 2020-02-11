Власти скрывают: на поверхности Солнца разглядели гигантский НЛО

Известный уфолог Скотт Уоринг предал публичной огласке данные о том, что на поверхности Солнца был замечен корабль пришельцев колоссальных размеров. Власти, уверен исследователь, скрывают от простого народа правду.

Скотт Уоринг уверен, что NASA сознательно замалчивает информацию о существовании внеземных цивилизаций, поскольку опасается, что человечество к такому откровению еще не готово. И для того, чтобы одурачить людей, американское космическое агентство тщательно зачищает информационное пространство от публикаций, доказывающих наличие НЛО.

Однако самому уфологу, по счастливому стечению обстоятельств, удалось обнаружить на поверхности Солнца неопознанный объект колоссальных размеров треугольной формы. Сделал он это при помощи специального программного обеспечения, разработанного Европейским космическим агентством.

Исследователь космического пространства добавил, что НЛО находится на одном месте на протяжении уже целого месяца. "Он черный, так что мы знаем, что его поверхность термостойкая или же он окружен каким-то защитным электронным щитом", – в материале на своем сайте подчеркнул Скотт Уоринг.

В качестве доказательства своих слов он опубликовал видео с НЛО, полученное при помощи программы Европейского космического агентства. И добавил, что в правдивости его слов может убедиться каждый, кто также воспользуется этой разработкой.

Исследователь даже не стал рассматривать другие объяснения аномальной зоны на поверхности Солнца. Уфолог даже не упомянул вероятность банальной ошибки в программном обеспечении, неверной интерпретации входящих данных или же сбой при снятии показаний перед внесением в программу. Он уверен, что перед ним оказалось доказательство существование высокоразвитой инопланетной цивилизации.