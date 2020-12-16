В работе Telegram произошел серьезный сбой. Пользователи мессенджера сообщили, что не могут подключиться к Сети, у остальных проблемы с отправкой сообщений.
В России неполадки наблюдаются в Москве, Петербурге и в других крупных городах. Кроме того, со сбоем работы Telegram столкнулись жители Великобритании, Германии, Польши, Украины и Белоруссии.
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