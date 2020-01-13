Какую опасность несет мобильный телефон

Представители Роспотребнадзора обнародовали рекомендации по безопасному использованию мобильного телефона. Специалисты порекомендовали россиянам не носить гаджет в карманах брюк.
Согласно опубликованному списку, сотовый телефон нужно держать в сумке. Разговор по мобильному телефону необходимо сократить до двух минут, а пауза между звонками должна составлять не менее 15 минут.
Подносить трубку к уху лучше после ответа собеседника. Дело в том, что в момент вызова гаджет работает на максимуме своей мощности. Через десять секунд после начала звонка излучение опускается до минимально допустимого уровня.
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