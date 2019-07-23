Рассекречены данные об американских спутниках-шпионах

В целом ЕКА публиковало данные всех искусственных объектов, находящихся на геостационарной орбите. Их насчитывается 1638. Примерно одна треть этих объектов – действующие спутники, в том числе те, информацию о которых ВВС США тщательно скрывают.
Однако спрятаться от всевидящего ока российских телескопов спутники-шпионы США не смогли. Именно Москва передала ЕКА наблюдения своих научных центров. В итоге в каталог попали не только военные спутники связи, но и аппараты, предназначенные для радиотехнической разведки и для сбора данных о космической обстановке, передает "ТВЦентр".
Впрочем, не только спутники-шпионы представляют угрозу. Недавно появились сообщения о том, что межпланетная станция, запущенная СССР к Венере, упадет на Землю. По мнению специалистов, спутник столкнется с нашей планетой в начале-середине 2020-х с вероятностью 1:10 000. Российский астроном Павел Шубин также считает, что объект "Космос-482" может упасть на нашу планету в ближайшие семь лет.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Великая сила Любовь!
Муж стал импотентом
Я хороший будущий муж
Как перестать жрать
Как найти правильного спутника жизни?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Обманываю его
У бога есть враги?
Найти мужа на сайте знакомств
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Внешность ухудшается после родов
Висит кожа после похудения
девственник в 27
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Моя подружка стала любовницей шефа.
Шлифану пилотку
Он меня не хочет
Хочу завести лысого кота
Повышенное давление
КАК Я БОЮСЬ ОТСТАЛОСТИ,А ВДРУГ МЫ СТАНЕМ ТАКИЕ ЖЕ ОТСТАЛЫЕ КАК УКРАИНА ИЛИ ГРУЗИЯ
Сводная сестра
Престижные мужчины или солидные
Совместимость Льва и Близнеца
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу
Брать ли у него деньги?