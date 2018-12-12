В выходе космонавтов в открытый космос нашли минусы

Российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы провести исследование таинственных отверстий, обнаруженных в обшивке модуля Международной космической станции "Союз". Однако эксперты нашли минусы в самом факте проведения подобного расследования.

"Впервые в истории космонавтики на орбите проходили действия в рамках расследования уголовного дела", – цитирует портал newizv.ru политолога Алексея Маркина. По его мнению, картина, которую зафиксировали космонавты, однозначно указывает на источник проблем с российской стороны. И признание этого станет большим ударом по репутации всей отрасли.

В том, что отверстия были просверлены в борту "Союза" на Земле не сомневается и руководитель Института космической политики Иван Моисеев. "Скорее всего, неадекватный кто-то залез и просверлил", – цитирует его "Царьград". Сделать он мог это из-за обиды или и вовсе под воздействием алкоголя. В версию спланированной диверсии эксперт не верит. Напомним, как передавал портал "ФедералПресс", добытые в ходе выхода в открытый космос образцы будут возвращены на Землю для дальнейшего изучения.