Россиян предупредили о дефиците смартфонов Huawei и Apple

Россиян предупредили, что в скором времени популярные смартфоны марок Huawei и Apple окажутся в дефиците. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

По его словам, грядущий дефицит продукции обоих брендов – неизбежное последствие торговой войны между США и Китаем. Ранее Google разорвала контракт с Huawei из-за санкций, что лишает компанию возможности устанавливать на свои смартфоны операционную систему Android, а также популярные сервисы от Google. При этом Муртазин уверен, что Пекин уже готовит жесткий ответ, в результате которого пострадает Apple, ведь корпорация на 99% зависит от производственных цепочек в Китае.

