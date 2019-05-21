Россиян предупредили о дефиците смартфонов Huawei и Apple

Россиян предупредили, что в скором времени популярные смартфоны марок Huawei и Apple окажутся в дефиците. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.
По его словам, грядущий дефицит продукции обоих брендов – неизбежное последствие торговой войны между США и Китаем. Ранее Google разорвала контракт с Huawei из-за санкций, что лишает компанию возможности устанавливать на свои смартфоны операционную систему Android, а также популярные сервисы от Google. При этом Муртазин уверен, что Пекин уже готовит жесткий ответ, в результате которого пострадает Apple, ведь корпорация на 99% зависит от производственных цепочек в Китае.
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