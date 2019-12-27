В России разрабатывают уникальный прибор для лечения рака

Российские ученые из государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" приступили к разработке уникального прибора, который позволит повысить качество лечения от рака. С помощью специальной трубки хирурги смогут проводить лучевую терапию опухолей изнутри, сообщают "Невские Новости".
Трубка будет проникать в тело через небольшой разрез. А направлять ее врачи смогут с помощью передовой технологии, над которой работают специалисты – роботизированной системы навигации. Благодаря этому медики смогут одновременно с удалением опухоли "прижечь" окружавшие ее ткани. Первый образец прибора планируется создать через 8-10 месяцев, а до конца 2020 года его можно будет испытать на животных.
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
Что мне делать.....
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Страшно рожать от мужика без работы
Почему вы все такие страшные
Ищу себе жену узбечку от26 до30
слышать мужское мнение, может и впрямь пойму, что со мной не так.